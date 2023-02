Cine a câștigat imunitatea de la America Express în ediția din 6 februarie: ”Suntem o echipă puternică”

Cine a câștigat din cadrul emisiunii moderate de Irina Fodor, în ediția din 6 februarie 2023. Concurenții susțin că sunt o echipă puternică și au speranța că acest ”premiu” este un pas decisiv către premiul cel mare în valoare de 30.000 de euro.

Ce echipă a primit grațierea în etapa a patra de la America Express. Ce au declarat participanții

America Express trece în etapa următoare, prezentatoarea reality show-ului dezvăluind care este echipa care ajunge prima în Guatemala. Imunitatea a ajuns la Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla care formează o echipă pe cinste.

Cei doi concurenți de la Antena 1 se bucură de câștigul pus în joc de producători, și anume nu vor mai fi nevoiți să caute cazare. Aceștia vor dormi pentru o noapte la hotel, unde vor beneficia de toate condițiile moderne.

În plus, au primit 100 de euro, mașină, o zi de vacanță și o seară liberă pe care o vor petrece exact cum își doresc. Participanții sunt foarte bucuroși și că au reușit să ajungă la Irina Fodor cu 16 kilograme de gheață.

„Nu știu cât de ciudat o să sune, dar pentru noi cu adevărat acum începe competiția pentru că în primul stage am încercat să vedem cum funcționăm noi ca echipă și cum trecem prin probe.

În al doilea stage am văzut exact care ne sunt puterile. În al treilea stage am funcționat deja ca la mers la birou, iar stage patru ne-a arătat că totuși putem merge mult mai departe decât am putea noi crede”, a declarat Ovidiu Buta la America Express, notează .

„Să ajungem în Guatemala e o validare. Suntem o echipă puternică”, a completat Joaquin Bonilla, cei doi concurenți fiind pe placul fanilor din fața micilor ecrane.

America Express, o nouă etapă pentru concurenți

Telespectatorii s-au bucurat la rândul lor de reușita celor doi concurenți de pe Drumul Aurului. Publicul este de partea lor, foarte mulți oamenii fiind ferm convinși că au meritat să ajungă în această etapă a concursului.

Pe penultimul loc de la au fost Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Cele două cântărețe au cărat o cantitate de 9 kg de gheață, artistele fiind urmate de Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru cu aproape 14 kg de gheață. Ei s-au clasat pe ultimul loc.

Locul trei a fost ocupat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea cu 7 kg, în timp ce locul doi a fost ocupat de Bie și Mikey care au reușit să ajungă cu 12 kg la prezentatoarea emisiunii.