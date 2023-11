Cine câștigă derby-ul Gigi Becali – Bergodi de duminică. „Merg pe mâna lui”

Asta, pentru că toată lumea știe că Gigi Becali este advăratul antrenor de la FCSB, cu toate că paravanul ”Haralambie” este prezent pe bancă și la conferințele de presă. Cel care a remarcat că se apropie acest duel interesant a fost Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga.

Cine câștigă derby-ul Gigi Becali – Bergodi din week-end. „Merg pe mâna lui”

”Vă dați seama ce meci va fi între Gigi și Bergodi? Vă dați seama? cum e el orgolios, mai ales Bergodi, singurul antrenor care l-a sfidat în vestiar, l-a dat afară din vestiar. Înțeleg că nu face astăzi conferință la Palat, cred că pregătește meciul deja. Cine va fi, cine va ieși învingător din acest duel al antrenorilor?”, s-a amuzat Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Prima replică a oferit-o Bănel Nicoliță, extrem de subiectiv: ”Nea Gigi!”. În discuție a intervenit rapid rapidistul Robert Niță: ”Domnul Gigi n-are licență, ce naiba, comparăm? Nu se poate…domnul Bergodi are câteva sute de mii de ore de practică…”. ”Să vezi ce face Gigi dacă-l bate pe Bergodi, cum o să fie…spectacol!”, a transmis și Horia Ivanovici.

Obiectiv, Andrei Vochin nu a fost la fel de entuziasmat ca și ale lui Gigi Becali, considerând că un antrenor adevărat ar fi condus clasamentul cu FCSB la cel puțin 10 puncte distanță de orice urmăritoare. Cu toate acestea, FCSB nu convinge momentan că ar fi favorită absolută la câștigarea campionatului, crede Vochin.

ADVERTISEMENT

”Rapid mai are o problemă în afara absențelor, că nu poate să mute Giuleștiul oriunde joacă în deplasare. Sigur, atmosfera pe care o vor face suporterii steliști îi va ajuta pe jucători, dar nu mi s-a părut că la meciul cu Voluntari a fost decisiv. Cred că tot cei care joacă, cei care iau decizii, sunt foarte importanți. FCSB e în pericol ca una dintre deciziile pe care le ia Gigi Becali să se întoarcă împotriva echipei.

Merg pe mâna antrenorilor în general, pe mâna profesioniștilor. E pe locul 1, dar trebuia să fie cu acest lot pe locul 1 la distanță mare. Conduși cu UTA, cu Sibiul, cu Petrolul, cu U Cluj, și faci egal, 9 puncte în plus față de câte are acum. La lotul pe care-l are și investiția făcută, da”, a explicat jurnalistul.

ADVERTISEMENT

Derby-ul dintre FCSB și Rapid se va disputa sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Dacă fanii Rapidului au primit 2.600 de bilete, fanii FCSB intenționează să bată orice record și să umple Arena Națională, astfel că sunt șanse mari ca meciul să se joace în fața a 50.000 de suporteri.

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Gigi Becali îl bate pe Bergodi