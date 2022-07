Angela Similea și Florin Piersic, poveste secretă de dragoste: „Am fost într-un amor nebun”

Angela Similea și Florin Piersic au trăit o poveste de dragoste cu năbădăi. Actorul a dat mai multe detalii despre legătură pe care a avut-o cu cântăreața.

Angela Similea și Florin Piersic, poveste de amor nebun

Angela Similea și Florin Piersic au trăit o poveste de dragoste scurtă, dar intensă. Actorul și cântăreața petreceau mult timp împreună și, până la urmă, au ajuns să se cupleze, după cum a dezvăluit actorul.

, în cuvintele marelui actor român, iar totul a început după cei doi au început să plece împreună în deplasări.

Despre cântăreața cu care s-a iubit, Florin Piersic spunea că era extrem de frumoasă și nu exista bărbat care să nu o dorească.

După o perioadă de șicanări și chiar pipăieli, Angela Similea și Florin Piersic au ajuns să aibă o relație amoroasă. Cei doi au nutrit sentimente unul pentru celălalt, dintre ei doi fiind una frumoasă, așa cum este ea descrisă de actor.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasari și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toţi.

La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, pâna ne-am cuplat de tot.

A fost o „lipitură’ în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere”, a declarat, acum mai mulți ani, Florin Piersic.

Angela Similea și Florin Piersic erau căsătoriți cu alte persoane

Faptul că aveau deja acasă un soț și o soție nu i-a oprit pe Angela Similea și Florin Piersic să își trăiască povestea de iubire.

La acel moment, actorul era căsătorit cu Anna Szeleş și a mărturisit că nu a vrut niciodată să se despartă de soția lui pentru Angela Similea.

„Nu am avut un amor cu ea ca să doresc să mă despart de soţia mea de atunci, Anna Szeleş. Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”, a spus Florin Piersic, potrivit