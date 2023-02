Cine e bărbatul care și-a închis iubita în portbagaj și apoi a dat foc mașinii. Este un cântăreț de manele

Cântărețul de manele este acuzat că și-a închis iubita în portbagaj, a abandonat mașina pe un teren viran și i-a dat foc. Femeia a fost găsită și salvată la timp de polițiști.

Bărbatul care și-a închis iubita în portbagaj și apoi a dat foc mașinii este un cântăreț de manele

Manelistul și iubita acestuia fuseseră văzuți certându-se în fața unui hotel din Sectorul 3 al Capitalei, pentru că .

După ceartă, bărbatul și-a lovit partenera și apoi s-a urcat la volanul mașinii acesteia deși consumase alcool. Pe drum ar fi oprit însă și .

Femeia a avut totuși posibilitatea de a suna de două ori la 112, prima oară la ora 4.40 dimineața, înainte să fie închisă în portbagaj.

”În primul apel, operatorul STS a auzit pe fundal o situație conflictuală și a alertat imediat poliția.

Operatorul STS i-a transmis un SMS cu un link pe care să-l acceseze pentru a putea transmite către sistemul 112 coordonatele geografice ale telefonului de pe care a sunat.

Deoarece mașina în care era sechestrată se afla în mișcare, coordonatele geografice au fost transmise în timp real, iar operatorul STS s-a asigurat că aceste date sunt recepționate și de dispeceratul poliției”, a explicat Cătălin Chirică, purtător de cuvânt al STS.

Manelistul a dus mașina pe un câmp izolat din Sectorul 3, unde a incendiat-o și a plecat lăsându-și partenera încuiată în portbagaj.

Cum a fost salvată femeia

Femeia a reușit să sune pentru a doua oară la 112, anunțând salvatorii că mașina este în flăcări. A fost găsită și salvată în 10 minute de un echipaj de la rutieră.

”Colegul meu a văzut mașina, oprim aici, a scos lanterna s-a uitat – ‘haide spre mașină!’ – ne-am dus în fața portierei stânga, eu și cu colegul meu. Am bătut în geam, ‘Poliția!’, nu a răspuns nimeni. Deodată a ieșit fum. Se auzea din spate ceva din portbagaj – ‘Sunt aici!’- ne-am dus repede la portbagaj, am extras pe doamna, am luat stingătorul și am aplicat la stingerea incendiului”, a declarat agentul Ion Adelin Vlădaia, Brigada Rutieră, citat de stirileprotv.ro.

”Femeia era în stare de șoc, nu-mi aduc aminte exact ce a spus… ceva de genul ‘scoateți-mă de aici, mor!’ “, a relatat, al rândul său, agentul principal Ionuț Tălăiban de la Brigada Rutieră.

”Comunica cu noi, ne-a transmis datele cu privire la conducătorul auto, numele acestuia, ținuta pe care o purta și vârsta. Ne-a arătat și o fotografie a dânsului”, a completat agentul Victor Ionuț Pătrașcu, Brigada Rutieră.

Manelistul și iubita lui au fost duși la audieri. Bărbatul va fi cercetat acum de polițiștii de la Omoruri și procurorii Tribunalului București pentru tentativă de omor.