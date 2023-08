Cine e David, eroul care l-a salvat pe unicul supraviețuitor al tragediei de la Ploiești. Filmul accidentului în care doi tineri au ars de vii

Totul s-a petrecut pe timpul nopții pe strada Mihai Bravu din Ploiești, acolo unde doi tineri de 18 și 19 ani nu au avut nicio șansă după ce mașina lor a lovit un stâlp. Ghinionul a făcut ca autoturismul să fie imediat cuprins de flăcări, astfel că șoferul începător și pasagerul din spate au murit pe loc.

Cine e David, eroul de la Ploiești

A scăpat, miraculos, cu viață, pasagerul din dreapta șoferului, care a fost salvat de un trecător. Inițial, salvatorii au crezut că tânărul care a scăpat a fost proiectat la impact în afara autoturismului, cercetările au dovedit că acesta a fost scos miraculos din flăcări de un șofer care trecea prin zonă.

David pe numele său, eroul de ocazie a mărturisit că a încercat să-i salveze și pe ceilalți doi băieți prinși în mașină, însă aceștia erau încarcerați, astfel că nimeni nu a mai putut să-i salveze. David își aduce aminte cum a văzut accidentul și a sărit în ajutor fără să stea prea mult pe gânduri.

În timp ce David se lupta cu timpul pentru a salva pe cineva, un prieten al său sunase la 112, astfel că ajutoarele erau deja pe drum. Ar fi vrut să cheme chiar el pompierii, însă nu mai avea baterie la telefon. Din nefericire din cei trei pasageri ai autoturismului unul singur a supraviețuit.

Coboram de pe pod și am văzut când mașina a intrat frontal, cu viteză, în stâlp. Cred că mașina a alunecat pe șinele de tramvai care sunt în zonă, erau acoperite cu nisip și a pierdut controlul”, povestește David, vizibil marcat de cele întâmplate.

să sune la 112, eu nu mai aveam baterie la telefon. În zona accidentului, pe cealaltă parte a drumului, erau mai mulți angajați ai unei fabrici care stăteau după gard”, își aduce aminte eroul de la Ploiești. Deși și-a dat seama că există riscul unei explozii, și-a asumat acest risc și a fost decis să salveze cel puțin o viață.

”Mi-a fost frică să deschid ușa pentru că mașina ardea. Am reușit până la urma să îmi fac curaj și cum am tras de ea, pasagerul a căzut la picioarele mele și l-am tras cât de departe am putut. Am văzut șoferul că era blocat, însă flăcările erau imense. Au mai oprit niște băieți și au încercat să scoată șoferul.

Au cerut un cuțit muncitorilor de la gard, să spargă geamul și să-i taie centura, însă a fost imposibil de făcut acest lucru. Băiatul de la volan era prins sub bordul mașinii”, a povestit David pentru . ”Am crezut că explodează, vă rog să mă credeți”, a completat tânărul de 21 de ani.

Polițiștii ajunși la fața locului, însoțiți de jandarmi și pompieri, nu au mai putut face nici ei nimic pentru cele două victime, care erau deja carbonizate. ”La scurt a apărut în zona un echipaj de poliție care ne-a îndepărtat și ulterior au venit jandarmii și pompierii care au stins focul. Dumnezeu m-a dus acolo și mi-a dat curaj. Condoleanțe familiilor celor 2 victime”, a concluzionat David.