Cine e femeia care l-a vindecat pe Dorinel Munteanu de patima alcoolului și l-a redat fotbalului

Oțelul s-a calificat în semifinalele Cupei României, după ce a dat lovitura în prelungirile meciului cu Universitatea Craiova și a mai adăugat o bilă albă la prestația din acest sezon a echipei de pe malul Dunării.

S-a refugiat în alcool după divorțul de prima soție

care și-a reabilitat imaginea după câțiva ani de rătăcire în care marea sa dragoste devenise alcoolul.

Recordmenul selecțiilor la echipa națională (134 meciuri/16 goluri) a luat titlul cu Oțelul în 2011 și s-a întors după zece ani, preluând echipa din liga a treia și promovând cu ea succesiv până în Superliga României.

Ce s-a întâmplat între cele două mandate ale lui Dorinel la Oțelul? Nimic pozitiv. Antrenorul de 55 de ani a rătăcit pe la Dinamo, Kuban Krasnodar, Mordovia Saransk (ambele Rusia), Gabala (Azerbaidjan), Astra, a ajuns chiar și prin Irak, la Zakho, apoi Chiajna și CSM Reșița. Mandate scurte, de sub 20 de meciuri, deloc convingătoare, marcate de marea problemă pe care o avea: alcoolul.

Dorinel Munteanu a recunoscut că, după divorțul de prima soție, s-a refugiat în băutură. El și Simona au împreună o fată, Bianca (33 ani), care stă în Olanda. Căsnicia soților Munteanu s-a stricat după 25 de ani și l-a costat scump pe fostul internațional.

De aici și problemele cu alcoolul, recunoscute chiar de el în 2018. „Totul a început prin 2014, când au apărut primele semne că eu și cu Simona vom divorța. Am început să uit de mine, am intrat în niște anturaje, mergeam des la vânătoare, acolo unde «repriza a treia» e cea mai importantă și cea mai lungă. Era repriza în care începea petrecerea de după vânătoare. Iar eu am început să beau tot mai mult”, a recunoscut el atunci, într-un interviu pentru gsp.ro.

Paulina l-a îndreptat spre credință și a renunțat la alcool

Lucrurile s-au schimbat radical, după ce a cunoscut-o pe actuala sa soție, Paulina.

„Mă uitam în oglindă și nu-mi venea să cred cum ajunsesem. Și într-o zi am spus «Gata! Stop! Oprește-te!». Nu a fost deloc ușor, dar am avut voință, ambiție, am avut-o și pe soția mea alături, la fel şi pe duhovnicul meu, părintele Crișan. Cu ajutorul lor am reuşit. Nu a fost nevoie să fac vreo cură de dezalcoolizare.

Într-o zi am decis că nu mai vreau să duc acel gen de viaţă. Şi am luat-o pas cu pas, zi de zi. O perioadă mi-am propus să nu mai beau nimic până la prânz. Apoi să nu mai beau până la ora 15:00. Și tot așa, am tot împins autointerdicția până când, după câteva luni, am ajuns să nu mai beau deloc. În tot acest timp am reînceput să fac sport, să merg la sală, la alergare, împreună cu soția mea”, a mai declarat acesta.

Paulina Mihailopol este femeia din umbra lui Dorinel și e nedespărțită de el. La finalul meciului cu Universitatea Craiova a putut fi văzută bucurându-se în tribuna de pe Ion Oblemenco. Ea lucrează în cadrul clubului Oțelul, la departamentul economic, și este o femeie extrem de credincioasă. A reușit să-i insufle și lui Dorinel dragostea față de credință și de Dumnezeu, cei doi mergând adesea la mânăstiri.

Dorinel Munteanu a ajuns la 104 meciuri pe banca Oțelului, în actualul mandat. Cu cele 121 de partide din perioada 2009-2012, el a adunat 225 meciuri ca antrenor al gălățenilor, mai multe decât Vasile Simionaș sau Petre Grigoraș, doi dintre cei mai longevivi tehnicieni din istoria echipei.

. În cealaltă semifinală se vor întâlni, în aceeași zi, Corvinul și FC Voluntari. Finala Cupei este programată pe 15 mai, la Sibiu.