Dorinel Munteanu, tranșant după ce a eliminat Universitatea Craiova din Cupa României: „Nu le-am dat nicio șansă!“

Oțelul Galați a înfruntat-o pe Universitatea Craiova în ultimul sfert al cupei, . Gălățenii au trecut de olteni cu scorul de 1-0, după un gol înscris în prelungiri de Lameira, în minutul 114.

Oțelul Galați, obiectivul de a câștiga prima Cupă din istorie

Dorinel Muneanu a fost extrem de tranșant la conferința de presă după partidă, lăudându-și jucătorii. Antrenorul a punctat că deși jocul a ajuns în prelungiri, oțelarii au fost în controlul partidei pentru 120 de minute.

”Diferența s-a făcut pe teren. Jucătorii noștri au înțeles foarte bine ce au de făcut. Am întâlnit o echipă bună, cu jucători valoroși. Nu este ușor să joci cu o echipă care îi are pe Ivan, pe Mitriță, Baiaram. Nu le-am dat nicio șansă. Cred că victoria este meritată, chiar dacă am jucat 120 de minute. Am avut ocazii, ei au avut foarte puține. Ne-am calificat pe merit“, a spus Dorinel Munteanu post-partidă.

De asemenea, antrenorul a mai punctat că gândul gălățenilor este acum la partida cu Dinamo din play-out: „Cupa României este competiția surprizelor. N-aș vrea să fim noi surprinși. Acum ne gândim la jocul cu Dinamo. Preocuparea mea este să-și revină băiețîi, să facem recuperare.”

Antrenorul a discutat și despre , care au alergat pe străzile din Vatra Dornei. La vremea aceea, măsurile dure de antrenament ale tehnicianului au fost criticate, dar pare că dau roade.

“Nu vreau să mai vorbesc despre perioada de pregătire, noi ne-am văzut de treaba noastră, chiar dacă au fost unele critici. Am făcut o greșeală când le-am răspuns unor colegi sau prieteni care m-au criticat. Mă bucur că jucătorii mei au înțeles ce trebuie să facă și au făcut-o bine”, a declarat Dorinel Munteanu.

Juri Cisotti, discurs cu o română surprinzătoare după eliminarea Craiovei

Juri Cisotti a discutat despre partida cu Universitatea Craiova, unde a punctat că echipa merita calificarea. De asemenea, argentinianul a discutat și despre subiectul pregătirii spartane a lui Dorinel Munteanu, confirmând forma fizică excelentă.

„Nu a fost greu. Am jucat cu o echipă foarte bună cu jucători de calitate. Atmosfera este foarte bună, normal că a fost greu, dar cred că am demonstrat că suntem o echipa puternică. Sunt foarte fericit, dar gata bucuria.

Mâine începem pregătirea pentru meciul din weekend (n.r. cu Dinamo). Sunt foarte fericit, a fost o deplasare lungă pentru noi. Nu sunt surprins, avem echipa bună, cu calitate. Obiectivul nostru este câștigarea meciurilor.

Noi jucăm mereu pentru a câștiga. Obiectivul nostru e câștigarea Cupei și de a câștiga meciuri în Superliga. Avem o pregătire fizică foarte bună, facem față 90 de minute, iar 120 de minute nu fac diferența“, a spus Juri Cisotti după finalul partidei.