Cine este Alexandru, fratele vitreg al lui Cătălin Botezatu. Ce relație are cu celebrul designer

Puțini știu că celebrul designer Cătălin Botezatu are un frate vitreg de doar 28 de ani, însă cei doi nu au o legătură de sânge. Alexandru este fiul soției tatălui său și relația dintre ei nu este una foarte apropiată.

Juratul de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a precizat în unele interviuri că el și Alexandru nu au o legătură foarte strânsă, dar îl cunoaște pe tânăr încă de când era mic și are o părere bună despre el.

Cătălin Botezatu a trecut prin momente greledupă ce a aflat că are cancer la colon, în anul 2019. Creatorul de modă a suferit două intervenții chirurgiale din cauza acestei boli și trebuie să fie precaut cu sănătate lui de acum încolo.

Cine este Alexandru, fratele vitreg al lui Cătălin Botezatu, și care este relația dintre ei

Cătălin Botezatu are un frate vitreg de care știu foarte puține persoane și care este cu 26 de ani mai tânăr decât el. Alexandru este fiul soției tatălui celebrului designer, așa că între ei nu există o legătură de sânge.

Nici relația dintre ei nu este una foarte strânsă, dar celebrul designer are o părere foarte bună despre fratele său, pe care îl cunoaște încă de când era copil.

„Îl cunosc pe Alexandru de când era copil, este un băiat bun, dar nu avem tangențe. Ne-am văzut de câteva ori, dar atât, fără să avem o relație apropiată. Acest băiat este fiul soției tatălui meu”, a declarat Cătălin Botezatu în cadrul unui interviu, potrivit Antena 3.

Cătălin Botezatu a fost operat din nou de cancer

Cătălin Botezatu a suferit a doua intervenție chirurgicală din cauza cancerului de colon. Designerul a aflat în toamna anului 2019 că suferă de această boală și de atunci trebuie să fie și mai precaut atunci când vine vorba de sănătate. Mai mult, vedeta de la Kanal D și-a scris și testamentul, dezvăluind că persoanele dragi din viața lui vor moșteni averea.

„La viața mea am făcut niște donații enorme. În momentul în care m-am supărat pe viață și pe tot, tot ce aveam – și am martori în sensul acesta – am donat. Dacă ar fi acum să fac un testament aș lăsa prietenilor buni, persoanelor pe care le iubesc”, a declarat Botezatu, potrivit sursei citate anterior.

Medicii sunt optimiști în ceea ce privește vindecarea de cancer, însă l-au avertizat pe creatorul de modă să fie responsabil și să evite stresul, lucru foarte greu de realizat, din moment ce este atât de ocupat.

