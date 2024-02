Cine este candidatul AUR la prezidențiale. Numele surpriză de pe lista lui George Simion

George Simion a vorbit despre candidatul AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) la prezidențiale. Liderul formațiunii politice susține că el nu își dorește această funcție, visând „mai degrabă o funcție executivă”.

George Simion, despre candidatul AUR la prezidențiale

că actorul Dan Puric are putea fi candidatul AUR la prezidențiale dacă va fi votat de organizațiile locale. El a mărturisit că l-ar vota pe Dan Puric, deoarece au multe valori comune.

„O să decidă membrii de partid, organizaţiile noastre locale. Dacă va veni şi va convinge o majoritate a partidului nostru, poate fi unul dintre candidaţi.

Avem până pe 15 martie uşa deschisă, veniţi, convingeţi organizaţiile noastre, convingeţi partidul AUR, care are 15.000 de membri cotizanţi, că merită să-şi dea votul pentru voi”, a declarat George Simion, sâmbătă, la Prima TV, în emisiunea Insider politic.

„Mircea Geoană, dacă-şi doreşte să candideze, îl aşteptăm să vorbim”

Liderul AUR a vorbit și despre Mircea Geoană, spunând în mod ironic că „nu a venit să îi caute”. El susține că adjunctul secretarului general al NATO este deja în campanie de mai bine de un an.

De asemenea, Simion spune că dacă Mircea Geoană vrea să candideze la alegerile prezidențiale și are nevoie de sprijin, este așteptat la AUR pentru a discuta. „Înţelegem că are o carieră în structurile euroatlantice, că nu este activ din punct de vedere politic. Sunt ironic. El este în campanie de un an şi jumătate.

Mircea Geoană este un personaj care, dacă-şi doreşte să candideze la prezidenţiale şi vrea sprijinul AUR, îl aşteptăm să vorbim”, a adăugat George Simion, conform sursei citate.

În ceea ce privește în cursa pentru Cotroceni, președintele AUR crede că acesta va fi Marcel Ciolacu, motivând că premierul „își dorește mai mult”.

Totodată, George Simion a precizat, încă o dată, că nu își dorește să ajungă președintele țării și că nu va candida la alegeri. „Eu nu-mi doresc, eu mai degrabă o funcţie executivă vizez. Vreau ca cele două obiective politice pe care le am, o dată: să-i blochez, să-i încurc, să-i opresc, să nu aibă ei un deceniu de stabilitate. După aceea, să creăm normalitate. Nu ştiu cum se va termina anul. Am 37 de ani, am viitorul în faţă”, a mai spus Simion.

Președintele AUR a dezvăluit că în 2004 l-a votat pe Traian Băsescu, dar apoi a regretat. Ulterior, în competiția lui Mircea Geoană cu Traian Băsescu pentru prezidențiale, din 2009, nu a votat.