Cine este cel mai urmărit fotbalist de la FCSB pe Instagram! Câţi fani au Man, Coman sau Moruţan

FCSB este clubul din România cu cei mai mulţi fani pe reţelele de socializare, iar jucătorii liderului din Liga 1 nu duc lipsă de fani. FANATIK a analizat conturile de Instagram ale fotbaliştilor lui Toni Petrea şi îţi prezintă cine este cel mai urmărit star al “roş-albaştrilor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă pe Facebook, activitatea celor de la FCSB este urmărită de peste 1.800.000 de persoane, cifrele sunt mai mici pe Instagram, unde clubul are peste 180.000 de fani. Cu toate acestea, a doua reţea de socializare este locul preferat al fotbaliştilor pentru desfăşurarea activităţii online.

Dennis Man este cel mai urmărit fotbalist de la FCSB pe Instagram, cu peste 100.000 de fani, şi este singurul jucător care poate spera că va întrece liderul din Liga 1 la capitolul popularităţii. Mijlocaşul ofensiv de 22 de ani este la distanţă mare faţă de colegii lui la numărul de fani pe cunoscuta reţea de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dennis Man, cel mai urmărit fotbalist de la FCSB pe Instagram. Cum stau Coman sau Moruţan

Cu peste 100.000 de fani pe Instagram, Dennis Man urmăreşte puţine conturi în mediul online. Pe lângă foştii şi actualii colegi de la echipă sau de la naţională, vedeta FCSB este la curent cu tot ceea ce postează Neymar, Lewis Hamilton sau Memphis Depay. În plus, fotbalistul de 22 de ani nu ratează nicio informaţie despre UTA Arad, echipă unde s-a format şi de la care a plecat la FCSB.

Florinel Coman a avut probleme cu contul personal de Instagram. În primăvara, hackerii i-au spart pagina şi fotbalistul a trebuit să-şi facă un cont nou. Din acest motiv, perla lui Gigi Becali are în prezent puţin peste 27.500 de fani în online. Printre starurile din străinătate cărora le-a dat like se numără Eden Hazard, Mohamed Salah, Neymar, Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruţan a avut prestaţii de excepţie în turul campionatului, iar numărul fanilor pe Instagram a crescut rapid. Fotbalistul de 21 de ani este urmărit de peste 23.800 de persoane în mediul online.

Florin Tănase şi Aristidis Soiledis, aproape egali pe Instagram

Florin Tănase stă mai bine decât Florinel Coman şi Olimpiu Moruţan, fiind mai popular pe Instagram. Contul atacantului de 25 de ani este urmărit de peste 30.000 de persoane, în timp ce fotbalistul este interesat şi de alte sporturi în afara fotbalului. Căpitanul FCSB este atent la ceea postează Darren Cahill, Simona Halep, Cristina Neagu, CSM Bucureşti sau Roger Federer.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aristidis Soiledis a fost singurul fotbalist străin din lotul FCSB în tur şi are un număr de fani aproape egal cu Florin Tănase. Fundaşul grec este urmărit de peste 29.900 de persoane şi are o listă bogată de fotbalişti cărora le-a dat like, aici regăsindu-se Paulo Dybala, Paul Pogba, Marcelo, Messi sau Ronaldo.

Top 10 cei mai urmăriţi jucători de la FCSB pe Instagram

Dennis Man – 100.000

Florin Tănase – 30.000

Aristidis Soiledis – 29.900

Florinel Coman – 27.500

Olimpiu Moruțan – 23.800

Gabriel Enache – 18.200

Dragoș Nedelcu – 17.700

Andrei Vlad – 17.300

Ionuț Panțîru – 16.000

Ionuț Vînă – 15.500

Ovidiu Popescu, sub puştii de la FCSB

Chiar dacă joacă la FCSB de peste patru ani, Ovidiu Popescu nu are un număr prea mare de fani pe Instagram. Fotbalistul de 26 de ani este urmărit de doar 862 de persoane, cu mult sub puştii care au început să debuteze la FCSB în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu, revelaţia sezonului dintre puştii de la FCSB, are peste 5.900 de fani, chiar dacă şi-a făcut contul de Instagram de curând. Debutul pe reţeaua de socializare a coincis cu primul meci jucat în Liga 1 pentru formaţia roş-albastră, victoria cu FC Argeş.

Câţi fani au puştii de la FCSB pe Instagram