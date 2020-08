FCSB a mai avut doar o dată un singur stranier în lot de când a venit Gigi Becali. „Rămâne pentru că e ortodox” Coincidență incredibilă!

FCSB va începe noul sezon pe terenul celor de la Astra Giurgiu, sâmbătă, 22 august, de la ora 21:00. Este pentru a doua oară de când a venit Gigi Becali ca patron, în 2013, când roș-albaștrii au un singur stranier în lot.

Este vorba despre grecul Aristidis Soiledis, acesta fiind singurul rămas după plecarea în această vară a sârbilor Marko Momcilovici și Bogdan Planic, dar și a francezului Harlem Gnohere.

FANATIK a găsit un singur alt sezon în care Becali a avut un singur jucător străin: se întâmpla în sezonul 2005/2006, la capătul căruia, ce coincidență!, Steaua juca semifinală de Cupa UEFA cu Middlesbrough.

FCSB a mai avut doar o dată un singur stranier în lot de când a venit Gigi Becali ca patron în 2003. „Debutul” s-a făcut cu Hamutovski și Falemi

Gigi Becali a devenit numărul unu la Steaua București în ianuarie 2003. După disputa de peste ani cu Armata și cu CSA Steaua, Gigi Becali a fost nevoit să schimbe numele echipei în FCSB.

Dar nu ițele transferului de putere de acum 17 ani este subiectul, ci legătura dintre Gigi Becali și jucătorii străini care au jucat pentru roș-albaștri. În primul sezon cu Becali patron, existau doi stranieri în lot. Sau mai bine spus un stranier și jumătate: portarul bielorus Hamutovski și româno-camerunezul Nana Falemi, care a jucat pentru naționala „leilor”.

S-au bifat două titluri la puțin timp după ce a venit Becali, în 2005 și în 2006. În primul sezon de titlu în Ghencea jucau Hamutovski și bosniacul Boris Keca, în al doilea doar portarul Carlos. Adică exact ca acum, când Soiledis a rămas singurul jucător străin din lotul formației mutate cu centrul de pregătire la Berceni.

Acum e grecul Aristidis Soiledis, în 2005/2006 era angolezo-portughezul Carlos, iar echipa atingea atunci semifinală de Cupa UEFA!

Iar motivul pentru care Aristidis Soiledis a rămas acum a fost dezvăluit, cu jumătate de gură, de Gigi Becali. „El rămâne pentru că este ortodox! De fapt i-am zis lui Meme Stoica să mai aducem un fundaș, dar să fie dintr-una din țările astea care-mi plac mie: Serbia, Grecia, Rusia, Ucraina… Din jurul nostru”, a dezvăluit Becali.

Deci e a doar al doilea campionat când FCSB are un singur stranier. Se mai întâmpla în sezonul 2005/2006, la capătul căruia formația antrenată de Cosmin Olăroiu bifa al doilea titlu consecutiv, dar și – de povestit nepoților mulți ani de acum încolo! – semifinală de Cupa UEFA, după sfertul euro-fantastic împotriva Rapidului.

Putem lua ce e acum și ce era în 2005/2006 doar ca o coincidență… Pentru că e ceva SF ca fotbalul românesc să mai prindă o fază așa înaintată a cupelor europene, acum când ne chinuim de ceva ani să jucăm în grupele competițiilor. CFR Cluj, în 2019/2020, e doar excepția!

Să vedem totuși care au fost jucătorii străini care au jucat pentru echipa lui Gigi Becali în fiecare sezon din 2003 încoace:

2003 /2004 (2) : Hamutovski, Falemi

2004 /2005 (2) : Hamutovski, Keca

2005 /2006 (1) : Carlos

2006 /2007 (4) : Andrey, Saban, Elton, Thereau

2007 /2008 (7) : Zapata, Emeghara, Golanski, Habibou, Mendoza, Dayro Moreno, Pepe Moreno

2008 /2009 (9) : Zapata, Emeghara, Golanski, Tiago Gomes, Toja, Kapetanos, Dayro Moreno, Pedriel, Semedo

2009 /2010 (12) : Zapata, Emeghara, Golanski, Parpas, Tall, Jelev, Art. Karamian, Toja, Grzelak, Kapetanos, Arman Karamian, Pepe Moreno

2010 /2011 (8) : Brandan, Bonfim, Emeghara, Geraldo Alves, Iliev, Martinovic, Ricardo, Maicon

2011 /2012 (6) : Geraldo Alves, Iliev, Martinovic, Tatu, Machado, Nikolic

2012 /2013 (5) : Georgievski, Szukala, Adi Rocha, Tatu, Nikolic

2013 /2014 (6) : Bogatinov, Varela, Georgievski, Szukala, Kapetanos, Piovaccari

2014 /2015 (4) : Arlauskis, Varela, Guilherme, Breeweld

2015 /2016 (11) : Varela, Guilherme, Momcilovic, Breeweld, Carp, Gebhardt, Hamroun, Kharja, Muniru, Tade, Bawab

2016 /2017 (7) : Momcilovic, Moke, Muniru, Boldrin, De Amorim, Jakolis, Gnohere

2017 /2018 (6) : Momcilovic, Planic, Artur Jorge, Junior Morais, Teixeira, Gnohere

2018 /2019 (6) : Momcilovic, Planic, Junior Morais, Zlatinski, Teixeira, Gnohere

2019 /2020 (4) : Momcilovic, Planic, Soiledis, Gnohere

2020 /2021 (1) : Soiledis

Nebunia din sezonul 2009/2010 și ultimul titlu câștigat de Costel Gâlcă cu doar 4 stranieri la FCSB

În general Gigi Becali nu a fost dat pe spate de aducerea jucătorilor străini la echipa sa. Din două motive: tot timpul s-a declarat un tip naționalist, care vrea să bată străinătatea cu „românii mei”, dar și pentru că nu-i place să aducă jucători pe care nu-i cunoaște din alte campionate.

Totuși, au existat două sezoane în care din străinii care jucau pentru FCSB puteai alcătui un prim 11. Este vorba despre 2009/2010, când nu mai puțin de 12 stranieri erau legitimați la Becali, inclusiv numele care au intrat în folclorul peluzei, gen Gora Tall sau Parpas. Dar și frații Karamian pe care Gigi îi simpatiza mult.

6 portari străini a avut FCSB în perioada lui Gigi Becali: Hamutovski, Carlos, Andrey, Zapata, Bogatinov și Arlauskis

Al doilea sezon în care patronul FCSB a deschis „granițele” mai mult decât are obiceiul a fost 2015/2016, imediat după titlul câștigat de Costel Gâlcă. Gigi Becali ieșise din închisoare, nu i-a mai prelungit contractul lui Gâlcă pe motiv de „neascultare” și încet-încet, an de an, a trecut la butoane. Iar cu fiecare sezon care a trecut a curățat lotul de jucători străini tot mai mult.

Bogdan Planic și Harlem Gnohere au reziliat, lui Momcilovic nu i s-a prelungit contractul

Iar curățenia aproape totală se apropie de sfârșit. În primele săptămâni după reluarea fotbalului din cauza pandemiei, în această vară, Gigi Becali s-a despărțit destul de rapid de trei dintre aceștia. De fapt s-a despărțit de Gnohere, care a reziliat cu un an înainte de terminarea contractului, și de Momcilovic, căruia nu i-a mai prelungit angajamentul.

Sârbul Bogdan Planic este cel care s-a despărțit de FCSB. Motivând că nu a mai fost plătit de trei luni și băgat în șomaj tehnic pe perioada stării de urgență, stoperul a notificat clubul după CFR – FCSB 1-0. Nu s-a mai prezentat la antrenamente, iar de atunci își caută echipă. Gigi Becali însă a fost foarte liniștit. A anunțat că orice echipă îl va semna pe Planic va fi acționată în judecată de FCSB, care va cere despăgubiri în solidar, club și jucător, de 10 milioane de euro. FCSB mai avea contract cu Planic până în 2021.

Oricum, cu plecarea celor trei din vara asta, din care doar Gnohere și-a găsit echipă, Mouscron, Gigi Becali a introdus iar „filonul naționalist” în echipa sa. Este o strategie pe care vrea să o urmeze indiferent de riscuri, adăugată la cea a aducerii celor mai buni tineri U21, FCSB având deja coloana vertebrală a naționalei de tineret.