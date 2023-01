Cine este Dan Ursa din echipa Războinicilor de la Survivor 2023: “Am pornit cu frica de a nu dezamăgi”

Dan Ursa face parte din echipa Războinicilor la Survivor România 2023. Concurentul a dezvăluit de ce se teme, dar și care va fi cea mai grea provocare.

Cine este Dan Ursa, războinic la Survivor România 2023

Noul sezon Survivor România va începe săptămâna viitoare, iar .

Printre cei 12 războinici se numără și Dan Ursa, care are meseria de director zonal de vânzări.

Concurentul a plecat încrezător în competiție, însă cea mai mare teamă pe care o are este aceea de a nu dezamăgi, după cum a mărturisit în cadrul unui interviu.

În același timp, Dan Ursa a declarat că va da totul în competiție pentru a nu-i dezamăgi pe cei dragi.

“Întotdeauna am pornit cu frica de a nu dezamăgi, și aici mă refer la familia de acasă. Pentru ei am să lupt cât am să pot de mult.”, a declarat concurentul pentru .

Întrebat care va fi cea mai mare provocare în Republica Dominicană, Dan Ursa nu a stat pe gânduri și a spus că lipsa hranei va fi ceva dificil.

Războinicul speră să câștige cât mai multe recompense alături de echipa sa și să nu sufere prea mult din cauza lipsei hranei.

De asemenea, cel mai mult îi va lipsi soția lui, care întotdeauna îl motivează și îi este alături.

“Cel mai mult o să-mi lipsească încurajările soției mele. Este omul care știe întotdeauna să mă motiveze și să mă țină în priză.”, a adăugat războinicul.

Dan Ursa a plecat cu promisiunea de a merge cât mai departe în această competiție și speră să revină în România cu trofeul și cu marele premiu.

Războinicul a mai spus că este important jocul fizic în această competiție, dar se bazează mai mult pe psihic.

“Pentru a menține calitățile fizice este nevoie de un psihic foarte puternic. Cred că proporția este în favoarea psihicului.”, a mai spus el.

Când începe Survivor România 2023

Survivor România revine la Pro TV cu un nou sezon luni, 9 ianuarie 2023, de la ora 20:30. și poate fi urmărită atât la Pro TV, cât și pe VOYO.

La fel ca până acum, 12 Faimoși și 12 Războinici își vor testa limitele fizice și psihice și vor fi supuși unor probe sportive dificile.

Totodată, concurenții vor avea și alte provocări de înfruntat, cum ar fi lipsa hranei și dorul de casă.