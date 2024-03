Cine este, de fapt, Daniel Ciobbanu, ucenicul de la templul Shaolin de la Românii au talent. Legătura secretă cu celebrul Cătălin Botezatu

Daniel Ciobbanu, cu doi „b”- așa cum a subliniat, s-a prezentat la Românii au talent 2024 și i-a derutat pe jurați. L-au luat în râs la început, a plecat apoi cu trei de „Da”, dar vedetele de la Pro TV nu au știut, de fapt, pe cine au în față. A fost celebru în România la începutul anilor 2000.

Cine este, de fapt, Daniel Ciobbanu de la Românii au talent 2024

Daniel Ciobbanu este un fost model de succes, nu doar în România. A apărut de trei ori pe coperta revistei Men’s Health, dar a încercat mai multe meserii. A fost manager de club, este atestat ucenic la templul Shaolin, iar în prezent are „cea mai nobilă meserie”, așa cum a numit-o la televizor, adică lucrează pământul: îngrijește „peste 1800 de pomi, copaci, arbuști”.

Când s-a prezentat la Românii au talent a făcut-o într-un mod cel puțin inedit: „Eu sunt cel ce sunt și știe, un suflet liber”. Apoi, pentru că jurații aveau nevoie de un nume a afirmat că prenumele este Daniel, iar numele Ciobbanu, „cu doi b”, deoarece „ca românul nu-i niciunul, suflet liber e doar unul”.

De origine este din Botoșani, ori orașul banilor sau cel care are cele mai multe personalități pe cele șapte bancnote- după cum s-a lăudat. Portul neobișnuit, precum și tonul calm și vorbele pline de tâlc i-a nedumerit pe jurații de la Românii au talent 2024.

Mihai Bobonete, , i-a dezvăluit: „Ai un aer de călugăr Shaolin combinat cu un iobag de la noi”. Răspunsul a venit rapid: „Exact, dar nu m-aș duce la iobagi, ci la carpi”.

În aceste condiții, comediantul a replicat. „Pare că indiferent de ce te întreb eu tu vrei să mă faci să par prost. Dar nu cad în asta. Lasă-i pe iobagi că ai înțeles ce am zis, domnul instructor de viață frumoasă!”.

Daniel Ciobbanu a recitat apoi o poezie și i-a băgat și mai mult în ceață pe cei de la masa juriului. „A început? A fost momentul sau nu? Că nu înțeleg”, a reacționat Andra. „E clar pe actorie, să nu te apuci. N-am înțeles nimic”, i-a mai sugerat Mihai Bobonete.

Daniel Ciobbanu a plecat cu trei de „da” de la Românii au talent 2024

Momentul real a constat într-o combinație de sport și artă. A recitat o poezie în timp ce stătea în cap și a făcut tracțiuni în degete, printre altele. Astfel că, s-a ales cu trei de „da”.

Daniel Ciobbanu i-a impresionat pe Andi Moisescu, Andra și Dragoș Bucur. Acesta din urmă a spus: „Mi se pare cel puțin interesant momentul tău. Am apreciat câteva exerciții. Sunt niște exerciții fizice pentru care ai nevoie și de pregătire, condiție fizică extraordinară și, probabil, pace interioară. Nu sunt de acord cu cu tot ce ai zis, tot ce ai făcut, dar este un moment inedit.

(…) „Este o reticență din partea tuturor nu doar pe scenă, în viața de zi cu zi. Când vine unul să-ți vorbească despre echilibru, comuniunea cu natura și așa mai departe. Problema este mainstreamul a dus în derizoriu treaba asta, eu cred, pe bune, că, de fapt, asta e calea corectă în viață”, a afirmat

Andra a recunoscut că, „Eu aș fi zi la începutul momentului, puteam să jur că o să dau nu”, în timp ce Andi Moisescu a concluzionat: „Prima senzație când vezi un acest moment este să te gândești la rătăcire”.

Mihai Bobonete n-a fost convins

În Mihai Bobonete, însă, Daniel Ciobbnanu nu a stârnit nicio emoție cu momentul lui. „Daniel, urmează să jurizăm momentul. Eu trebuie să spun că ceea ce am văzut și ceea ce am simțit, trebuie să fiu sincer cu tine.

Cred că trebuie să mai treacă câteva sezoane prin mine ca să capăt înțelepciunea colegilor mei în a desface un moment până la primele lui piese și să vorbesc de acolo. Eu momentan, nu știu dacă îmi doresc să văd încă o dată în semifinală tot pe Daniel care vine să zică o poezie, de data asta tot în cap sau în mâini”, i-a mărturisit comediantul.

Hainele cu fir de aur și ceasurile scumpe n-au fost pe placul lui

Cu lacrimi în ochi, Daniel Ciobbanu și-a spus și povestea la Românii au talent 2024. Banii, bijuteriile și hainele scumpe nu l-au făcut nici pe departe fericit. Viața simplă l-a ajutat, de fapt să se regăsească.

În așa fel încât, acum stă singur, muncește pământul, scrie poezii și îl roagă pe Dumnezeu ca, în viața de apoi, să poată privi cum alții se bucură de toată truda lui din prezent.

„Îmbrăcam haine de la toți marii creatori din lume. În India încălțam încălțăminte cu fir de aur, cu fir de argint. Am purtat un ceas de un milion de euro. Tot ce ține de opulență. Nu vedeam nimic care să-mi încânte sufletul. În cămașa asta tradițională, de cânepă, mă simt mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de mama natură și mai aproape de sufletul meu.

(…) Să stai singur atâția ani. Să te trezești înainte de răsăritul soarelui și să te culci după apus, pentru a face tot ce am făcut aici, nu poți de unul singur. Și atunci singura salvare a fost să-l simt pe Dumnezeu aproape de muncă. Dacă mulți după o zi de muncă se ducă să-și înece amarul într-o cârciumă, eu am scris o poezie. M-am rugat.

Am călătorit timp de 16 ani, timp în care am călcat pe toate cele 7 continente și cred că am fost în vreo 40 și ceva de țări. De fiecare dată am făcut-o singur, cu rucsacul în spate. În călătoriile mele din Asia, am fost în anul 2018, la templul Shaolin. A fost foarte greu, ne antrenam opt ore pe zi”, a povestit Daniel Ciobbanu la Românii au talent 2024.

Scandalul care l-a făcut pe Daniel Ciobbanu să plece din România

Ce nu a inclus Daniel Ciobbanu în povestirile lui și, cel mai probabil, nici jurații nu știau, este că un scandal de proporții l-a determinat la începutul anilor 2000 să aleagă calea pribegiei și a străinătății.

Mai exact, în acea perioadă au apărut zvonuri conform cărora ar avea o relație amoroasă cu celebrul Cătălin Botezatu. Cei doi au fost văzuți împreună, iar mai apoi a făcut publică și o înregistrare a unui apel. Creatorul de modă a infirmat atunci zvonurile și a negat veridicitatea înregistrării, iar subiectul a fost dat uitării.