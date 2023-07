Frământările unei artiste celebre: “Mă confrunt cu anxietate severă”

Erika Isac, fost căncurentă la One True Singer, ne povestește despre cele mai grele momente din viața ei. De ani buni, frumoasa cântăreață se confruntă cu o anxietate severă.

Artista Erika Isac suferă de anxietate

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, ne povestește cum face față anxietății de care suferă de ani de zile. Mărturisește că show-ul a fost o lecție majoră de viață și că unii oameni de acolo nu i-au plăcut deloc.

Recunoaște că ‘ieșirile’ ei din timpul concursului nu au fost pe deplin înțelese de telespectatori și că nedreptatea a deranjat-o în mod special. Erika Isac ne spune că și-a început cariera muzicală la grădiniță și că la 8 ani deja câștiga primii bani din cântat. Aflăm detalii despre relația ei cu Adi Istrate și că nu îi place să fie altceva decât este.

“Eu nu-mi ascund niciodată fața”

Ce a însemnat One True Siner pentru tine?

-A însemnat un life change destul de mare. Am avut norocul de a învăța în 3 luni ce aș fi învățat în 3 ani fără acest show. Am descoperit oamenii mai mult, dar și pe mine. Fiind un reality show atât de imprevizibil pentru noi concurenții, pe mine m-a supus la cele mai neașteptate emoții. Deci, oricât de dramatic ar suna, a fost o lecție majoră de viață.

Ce ți-a plăcut cu adevărat și ce te-a enervat?

-Mi-a plăcut cu adevărat să trec prin cele mai nebune probe. Mi-a plăcut cu adevărat să arăt la ce mă pricep, dar și la ce nu mă pricep. Nu mi-au plăcut deloc unii oameni. Dar sunt absolut recunoscătoare că i-am cunoscut.

Ai avut niște ieșiri mai… năprasnice. Cum ai reușit să te redresezi după? Ce simțeai că te enervează cel mai tare în acele momente?

-Ieșirile mele nu au fost foarte justificate la finalul montajului. Oamenii de acasă nu prea au înțeles foarte bine ‘nebunia’ mea din acele momente, și pe bună dreptate. Adevărul este că nu m-am redresat. Mi-am păstrat și asumat atitudinea, pentru că așa sunt ca om. Îmi place mult ca oamenii să vadă realitatea și nu a pretty face care tace și face.

Eu nu-mi ascund niciodată fața, o las să se strâmbe și să fie nervoasă. Ce m-a enervat în acele momente au fost deciziile juraților, cu care nu am fost de acord. Noi, concurenții, ne știam cel mai bine pe fiecare ce poate, cât poate. Ce a făcut și cât a făcut. Motivul principal al ieșirilor mele a fost nedreptatea și nu regret. Măcar am rămas true to my self. Asta mă face un One True Singer?

“Cu Adi mă înțeleg foarte bine, stăm împreună de 2 ani”

Care este, în continuare, relația cu Adi și Rareș?

-Cu Adi mă înțeleg foarte bine. Stăm împreună de 2 ani și tot 2 ani de relație avem (aproape). mă înțeleg în continuare la fel de bine, mi-a rămas la fel de drag. Din păcate, nu ne mai vedem la fel de des din cauza programului. Dar legătura dintre noi 3 a rămas la fel.

“Când a venit valul de reacții pozitive și negative, n-am știut să-l gestionez”

Adevărată celebritate ai cunoscut-o la XFactor. Te-a copleșit? Cum ai reușit să-i faci față? Aveai doar 15 ani.

-XFactor e o experiență care m-a marcat până în ziua de azi. Nici într-o mie de ani n-aș fi crezut că voi ajunge virală cu momentul de la audiție. Eu voiam doar să primesc da-uri și să plec acasă. N-am îndrăznit să mă gândesc la mai mult. Tocmai pentru că eram un copil de 15 ani care își știa nivelul.

Când a venit valul de reacții pozitive și negative, inclusiv din afara țării, n-am știut să-l gestionez. La naiba, nici părinții mei n-au știut să-l gestioneze. Și a fost greuț pentru că vedeam doar răul, în loc să văd zecile de mii de oamenii care mă apreciau. Dar, la finalul zilei, m-a ajutat mult Xfactor. M-a maturizat și mi-a oferit lecții de care nu știam că aveam nevoie.

Cum a fost colaborarea cu Theo Rose? V-ați înțeles bine, îți mai aduci aminte vreo întâmplare?

-A fost foarte frumos. e în realitate exact cum e pe cameră: o nebună și jumătate (în sensul cel mai bun, bineînțeles). A fost un vibe nice și, deși eu eram un pic supărățica din cauza unor chestii tehnice, ea a reușit să mă scoată de acolo. E un om și o artistă desăvârșită.

Ai intrat în industria muzicală când aveai doar 6 ani. Cum s-a întâmplat?

-La o serbare de grădiniță, tatăl meu a venit cu un prieten de-al lui, care, în adolescență, cochetase cu muzica. M-a observant cântând pe note și pe ritm și i-a spus tatălui meu să încerce câteva lecții de canto cu mine.

“Mi-am dat seama de nereguli, auzeam discuțiile părinților”

Când ți-a dat seama că industria muzicală nu e numai lapte și miere? Când ai conștientizat realitatea?

-Am știut de la început. Am frecventat concursurile de muzică când eram mică. Mi-am dat seama de nereguli, auzeam discuțiile părinților. Vedeam că lucrurile nu se întâmplau mereu așa cum era corect să se întâmple. Ani mai târziu am început doar să le experimentez la o scară mai mare. Deci nu m-a lovit așa tare, n-am privit niciodată industria ca pe lumea roz a lui Barbie.

În copilărie cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Hmm, cred că niciunuia, dar dacă ar fi să aleg să vorbesc cu cineva despre lucruri mai serioase, cu siguranță ar fi mama.

“Avem gură mare și atât”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau mai rebelă?

-Rebelă, dar nu în sensul în care am fost o adolescentă obraznică sau să fac probleme. Avem gură mare și atât. Exact ca acum. Unele lucruri nu se schimbă niciodată.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Am copiat o grămadă. Teze, teste, tot ce se putea. N-am fost un elev model deloc, hahaha. Nu copiam decât la ce mă pricepeam: română și engleză. Pentru că nu aveam nevoie.

Prima iubire: “O vară întreagă am plâns după el”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Primul meu crush major a fost la 14 ani. O vară întreagă am plâns după el. Dar nu va gândiți că s-a concretizat ceva. Absolut nimic, nici măcar un pupic pe buze n-am împărtășit cu acel băiat. Dar era frumos tare. Tumblr boy, cum îmi plăceau mie pe vremea aia.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Cred că la 8 ani. Am început să cânt la un hotel din Mamaia la programul de copii. Cântam vara, în fiecare seară. Am continuat așa până pe la vreo 13/14 ani. Între timp s-au transformat în 2 hoteluri, și cântam o seară cu o seară.

“Am fost huiduită, pe la 11 ani, într-un turneu de spectacole de copii”

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Am fost huiduită, pe la 11 ani, într-un turneu de spectacole de copii. Țin minte și localitatea. M-a întristat foarte tare, am plâns mult. Și m-am și certat cu ei de pe scenă. V-am zis că unele lucruri nu se schimbă niciodată.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Daaa, mult. Mâncarea de cartofi e preferata lui Adi, așa că m-am specializat în ea. Mai fac bună salata de beouf, ciorba de legume. Mâncăruri ca la mami acasă.

Care este cea mai importantă calitate și cel mai mare defect al tău?

-Cea mai importantă calitate este realismul. M-a ținut mereu cu picioarele pe pământ și m-a ferit de rele. Iar cel mai mare defect este aciditatea mea. Imediat devin irascibilă și tăioasă dacă mă calcă ceva pe coadă. Bineînțeles, trebuie să fie ceva serios.

“Mă confrunt cu anxietate severă”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-Păi mai multe momente care vin din același motiv. Mă confrunt cu anxietate severă. Urmez un tratament și merg la terapie din cauza asta. Este foarte nasol să te pierzi pe ține și nu doresc nimănui.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Sunt obsedată de roz, sunt în stare să cumpăr orice atâta timp cât este roz. Exemplu: nu am nevoie de o bormașină, dar dacă este o bormașină roz, take my money, no regrets.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Din fericire nu, cum am spus și mai sus, sunt prea realistă că să îndrăznesc să visez cai verzi pe pereți. Cinste părinților mei.

“Frumusețea nu-ți scoate hituri”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Cel mai probabil da. Cu siguranță un aspect care se mulează pe standardele societății este un atu. Dar, surpriză, îți adaugă doar un pic de carismă. Frumusețea nu-ți scoate hituri, nu te ține cu sufletul tare, și nici nu te învață diverse skill-uri. A trebuit să muncesc pentru ele. Deci este un atu, dar nu așa cum cred unii. Aaa, ești drăguțică, gata ești mare vedetă. Nici pe departe.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Aș trage tare să mă lansez după Xfactor. Boom-ul ăla m-ar fi ajutat mult. Multe alte lucruri aș fi schimbat. Aș fi avut mai multă încredere în mine. Lipsa de self confidence m-a dus de zeci de ori la un auto sabotaj de toată frumusețea. Dar asta e. Lucrurile s-au întâmplat așa pentru un motiv.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Vreau să lansez un hit de online și unul de radio. Asta e planul, vedem dacă merge. De asemenea vreau să am mai multă grijă de mine.