Cine este Emil Pistol, tatăl Ginei Pistol. Care este, de fapt, relația dintre ei: “Nu știu de ce am simțit nevoia să subliniez”

Emil Pistol, tatăl Ginei Pistol, nu a avut o relație apropiată cu fiica lui după divorțul de soție. Bărbatul a venit la nunta fiicei sale și a lui Smiley, care a avut loc la finalul lunii mai.

Cine este Emil Pistol, tatăl Ginei Pistol, și care este relația dintre ei

În copilăria Ginei Pistol, tatăl ei era destul de implicat, dar relațiile dintre el și s-au răcit pe măsură ce anii au trecut. Părinții soției lui Smiley au divorțat când aceasta era mică, iar ea și tatăl ei nu au ținut atât de mult legătura.

După ce s-a născut Gina Pistol, mama ei a lăsat-o mai mult în grija bunicii. Atunci când avea doar șase ani, părinții vedetei s-au separat, iar tatăl ei și-a refăcut viața alături de o altă femeie.

Emil Pistol nu a fost atât de apropiat de Gina Pistol și nici de fratele vedetei, George, care nu locuiește în România. De asemenea, bărbatul are doi copii cu noua soție. Tatăl vedetei TV a stat departe de lumina reflectoarelor, iar blondina a vorbit, la un moment dat, despre relația cu acesta.

“Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul ‘tată’ nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu.

După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta”, a spus vedeta în cadrul unui interviu, notează .

Cu toate acestea, la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol, , pentru a fi alături de ea la un eveniment atât de important din viața ei.

Cum a reacționat Gina Pistol atunci când și-a văzut tatăl la nuntă

Partenera lui Smiley nu s-a emoționat atunci când și-a văzut părintele la nuntă. Emil Pistol a venit și la botezul nepoatei sale, Josephine, iar Gina Pistol a spus că cei doi au o relație civilizată.

“Deci, oameni buni, lăsați-mă cu telenovelele. Știu că suntem fani telenovele, dar nu am plâns că a venit tata. Pe tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele. Și a ales să vină și la cununia civilă, și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat.

Dar nu s-a tăvălit nimeni pe jos ca-n telenovele… ‘Vai, tata! Vai, fiica mea!’. NU a fost așa! Nu știu de ce am simțit nevoia să subliniez, dar nu îmi place… Am vorbit foarte deschis despre viața mea, dar nu-mi place să găsim senzaționalul.

Nu a fost niciun senzațional. Suntem doi oameni care se iubesc sincer și am făcut tot posibilul să ne bucurăm de ziua asta, una importantă pentru noi. Nu a fost ca în filmele indiene. Nu a leșinat nimeni”, a spus Gija Pistol, la câteva zile după nuntă.