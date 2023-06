Cine este Grațiela, stră-stră-nepoata lui Constantin Brâncuși. E stabilită în SUA și a fost căsătorită cu un mare actor american

Ioana Grațiela Brâncuși, stră-stră-nepoata lui Constantin Brâncuși, este actriță și e stabilită în SUA de mai mult timp. Până în 2021, a fost căsătorită cu un cunoscut actor american.

Cine este stră-stră-nepoata lui Constantin Brâncuși

În vârstă de 33 ani, stră-stră-nepoata lui a urmat studiile Facultății de Jurnalism din București. Este stabilită de mai mulți ani în SUA și face parte din The Actors’ Gang, un teatru experimental fondat în 1981. Din acest grup de actori face parte și Tim Robbins.

Grațiela are un rol în “1883”, un prequel al Actrița joacă împreună cu Tim McGraw, Faith Hill, Sam Elliott și Marc Rissman, acesta din urmă fiind soțul Anei Ularu.

În serialul “1883”, stră-stră-nepoata lui Constantin Brâncuși joacă rolul unei femei de etnie romă. Actrița a declarat, în cadrul unui interviu, că rolul este unul foarte potrivit pentru ea, din moment ce provine dintr-o familie ale cărei rădăcini se află în comunitatea romă și greacă.

“Trebuie să fii înrădăcinat în cultura romă pentru a o înțelege, nu este ceva omogen, depinde de pe ce teritoriu te afli. Fiecare trib este diferit. Am avut norocul să am acces la prietenii și familia tatălui meu, iar unii fac parte dintr-un trib tradiționalist, astfel că informația pe care am primit-o a fost foarte valoroasă.

Am putut vorbi cu cel mai bun prieten al tatălui meu. În comunitățile de romi, dacă un conflict trebuie rezolvat, au propriul lor «tribunal», condus de cei mai înțelepți bărbați din comunitate, iar el este unul dintre acești bărbați.

Un alt aspect care m-a ajutat este faptul că eu, la rândul meu, sunt un imigrant. Vin dintr-o țară care a fost sub un regim comunist până în 1989”, a declarat Grațiela Brâncuși pentru roseandivyjournal.com, citată de .

Grațiela Brâncuși are o carieră de succes în lumea actoriei. A mai avut un rol și în serialul “Mayor of Kingstown”, de la Paramount+. Actrița mai este pasionată de citit și de fotografie.

Grațiela Brâncuși a fost căsătorită cu Tim Robbins

În 2016, Tim Robbins, actor premiat la Oscar, a vizitat România cu proiectul teatrului experimental. Starul a fost invitat la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, acolo unde a cunoscut-o și pe Grațiela Brâncuși.

Actorul, care a avut o relație și cu Susan Sarandon, a fost căsătorit în secret cu Grațiela, în perioada 2017 – 2021. S-a aflat despre căsătoria lor abia după ce au depus actele de divorț.