Cine este Ionuț Hanțig, băiatul care a apărut machiat pe scena X Factor România: „Îmi place să fiu altceva”

Ionuț Hanțig, un tânăr adolescent din Cluj Napoca, a făcut senzație la X Factor România. Apariția sa nu a lăsat pe nimeni indiferent, iar prestația de pe scena concursului de la Antena 1 a strâns cele mai multe vizualizări pe Youtube în câteva ore, peste 5.000.

Ionuț s-a prezentat la X Factor sezonul 10 așa cum îi place să se îmbrace. Machiat, cu cercei în ureche și cu o atitudine imbatabilă, tânărul clujean pasionat de artă a vrut să dea la o parte cu prezența lui orice prejudecată despre oameni.

Jurații au fost fascinați de talentul său muzical și nu au putut face abstracție nici de look-ul său neobișnuit.

Ionuț Hanțig, apariție îndrăzneață la X Factor România

Ionuț s-a născut în Borșa, însă de ceva vreme stă în Cluj. Tânărul este pasionat de artă și studiază de 4 ani încoace teatrul, iar de doi ani s-a apucat ceva mai serios și de muzică.

Cât despre felul în care se promovează, acesta a spus că nu îi place să pozeze în altceva decât simte, motiv pentru care alege să fie el, indiferent cât de șocați ar putea fi cei din jur.

„Îmi place să mă îmbrac și să mă port excentric. Îmi place să fiu eu, să fiu altceva. Am început să-mi fac unghiile acum vreo 6-7 luni. Fiecare reacționează cum vrea. Am mers la mall și am intrat în magazin și ieșeau doi bătrânei și au zis Doamne ferește.

De când eram mic, credeam că era ceva special la mine. Simțeam că e ceva special, chiar cedeam că pot să fac orice. Sunt din Borșa, dar stau în Cluj. Fac teatru de 4 ani și de 2 ani am început să fac și muzică și am venit să demonstrez că pot”, este descrierea pe care și-a făcut-o concurentul de la X Factor România.

Ștefan Bănică i-a dat NU

Singurul care nu i-a oferit „Da” pentru a trece în etapa următoare a fost . Cântărețul și-a motivat alegerea spunând că vrea să ofere șansa lui altor concurenți, însă are potențial și poate fi pe lista de așteptare.

Chiar și fără votul lui Bănică, Ionuț Hanțig a reușit să meargă mai departe. Atât Ristei, cât și și Delia Matache l-au trecut în următorul nivel al show-ului.