Cine este iubitul Roxanei Hulpe de la Știrile Pro TV. A fost concurent la MasterChef România

Iubitul Roxanei Hulpe, prezentatoarea știrilor matinale de weekend la Pro TV, a participat și el la o emisiune cunoscută a trustului, MasterChef România.

Este vorba despre chef Alex Petricean, cunoscut și ca D’Artagnan. Acesta a participat, în trecut, la emisiunea culinară de la Pro TV.

Cei doi sunt împreună de câțiva ani și au planificat nunta, dar au fost nevoiți să o amâne din cauza pandemiei.

Cine este iubitul Roxanei Hulpe, știrista de la Pro TV

și-a cunoscut actualul partener atunci când făcea un reportaj cu acesta, pe vremea când era concurent la MasterChef România.

Alex Petricean a devenit cunoscut prin intermediul show-ului culinar de la Pro TV, fiind și un bucătar renumit pentru viziunea sa asupra bucătăriei locale. Acesta deține restaurante în Noua și Olimp.

Roxana Hulpe a declarat, la un moment dat, că ea și Alex Petricean își doresc să se căsătorească, dar pandemia de COVID-19 le-a dat planurile peste cap.

În urmă cu aproximativ doi ani, jurnalista a povestit despre prima întâlnire cu .

“Trebuia să mă căsătoresc pe 30 mai (n.r. 2020), dar nu mi s-a arătat (…) Eu cu Alex ne-am cunoscut acum doi ani.

La o filmare, în bucătărie, evident, după ce el câștigase Chef-ul anului” la Gault&Millau. Am mers să fac un material, rugată fiind de cineva din redacție pentru că eu nu mă ocup de acest domeniu. Eu sunt pe educație și social.

În ziua aia s-a întâmplat să fie nevoie de filmare. Inițial am spus că nu merg deoarece apăruse ceva pe educație. Însă șeful meu a zis:

‘Hai măi, du-te, că o să fie drăguț, uite băiatul acesta a câștigat un premiu, e pentru prima dată când Gault&Millau vine în România, du-te și tu’.

Am mers și în momentul în care am intrat în restaurant am știut că el e.”, a povestit Roxana Hulpe pentru .

Ce a atras-o pe Roxana Hulpe la partenerul ei

Roxana Hulpe a mai spus că l-a plăcut din prima pe Alex Petricean pentru că era arogant, dar priceput în ceea ce făcea.

“Era așa… foarte arogant și asta mi-a plăcut la el. După aceea am vorbit cu el și mi-am dat seama că omul ăsta chiar chiar știe ce face și pe mine mă atrag oamenii care fac cu dăruire ceea ce fac. E și frumos, e și deștept.”, a declarat știrista în cadrul emisiunii Vorbește lumea.

După ce a participat la MasterChef, Alex Petricean a avut propria emisiune culinară la TVR, “Guști! Și apoi mănânci!”. Din septembrie 2021, bucătarul este gazda emisiunii online “ShARE în bucate”, pe .

Roxana Hulpe are o carieră de reporter de peste 10 ani. Din toamna anului 2020 prezintă știrile matinale de la Pro TV, împreună cu Cosmin Stan.