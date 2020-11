Roxana Hulpe, la pupitrul știrilor Pro TV. Jurnalista nu mai pleacă la postul cu care negocia

Roxana Hulpe rămâne în trustul de pe Pache Protopopescu după în urmă cu aproximativ 3 săptămâni au apărut zvonuri potrivit cărora ar fi în negocieri cu Prima TV. Jurnalista a fost întoarsă din drum și va rămâne la postul unde lucrează de 5 ani.

Frumoasa vedetă se va alătura echipei de prezentatori, urmând ca în fiecare duminică dimineața să fie pe sticlă. Ea va apărea prima oară pe 15 noiembrie 2020, începând cu ora 7:00, unde va prezenta primul jurnal al zilei. Blondina nu va fi singură la pupitrul știrilor, ci împreună cu Cosmin Stan.

Cu o veche de 10 ani în presa românească Roxana Hulpe se va integra cu succes în noul proiect, însă va păstra și postul de reporter. Așadar, jurnalista va continua să facă și muncă de teren, mai ales că a început recent o serie de emisiuni numite „Viitor cu clasă”.

Roxana Hulpe nu mai pleacă de la Pro TV. Ce post a primit

Postul de televiziune își propune ca prin acest proiect să scoală la iveală acei profesori și elevi care au reușit să schimbe ceva în bine fie că este vorba de școala lor, fie de comunitatea din care fac parte. Așadar, Pro TV va continua mai departe acest plan.

„Am ajuns la pupitrul Știrilor PRO TV, aici unde sunt toți colegii mei din redacție pe care îi vedeți zi de zi. Care investighează, documentează, întreabă și vă aduc cele mai importante informații cu aceeași dăruire și precizie.

Ei vă aduc zilnic cele mai urmărite și apreciate știri din România. Documentate în detaliu și privite mereu din toate unghiurile, astfel încât realitatea să ajungă, așa cum sunteți obișnuiți de 25 de ani, neștirbită în casele dumneavoastră.

De aceea rolul pe care îl primesc acum este atât de încărcat de responsabilitate, pentru că voi prezenta munca celor mai buni reporteri, operatori și editori din România.

E o responsabilitate uriașă pentru mine, dar și o bucurie imensă să intru, în anul în care PRO TV împlinește 25 de ani, în fiecare duminică în casele dumneavoastră pentru a vă aduce alături de jurnalistul Cosmin Stan primele știri ale zilei.

Rămân însă și pe teren ca reporter și voi continua zi de zi să aflu, să știu, să înțeleg, să vă arăt realitatea în imaginile surprinse de colegii operatori”, a declarat Roxana Hulpe pentru protv.ro.

Cine este Roxana Hulpe și cum a ajuns să lucreze la Pro TV

Roxana Hulpe este unul dintre cei mai experimentați reporteri de la Pro TV, inițial fiind repartizată pe subiecte sociale. Ulterior, tânăra s-a specializat pe educație, ajungând în echipa de pe Pache după ce a fost contactată de Loredana Danciu, producătorul Pro TV Cluj.

Jurnalista și-a cheltuit toate economiile pentru biletul de avion care a adus-o în Capitală. Blondina a intrat extrem de emoționată în sediul postului de televiziune, însă a făcut o impresie bună și a rămas în echipa de la București.

Tânăra a povestit la un moment dat că primul loc de muncă în presă a fost la finalul liceului la Antena 1 Cluj unde a stat numai un an pentru că nu a rezistat să se trezească la 3 dimineața. Matinalul începea la 6 și se încheia patru ore mai târziu.

„Am stat 1 an la Antena 1 Cluj, a fost groaznic să mă trezesc la 3 dimineața, după care am plecat la stația locală Transilvania Look. Am fost reporter pe social și pe eveniment, apoi am fost la TVR un an și jumătate, după care am ajuns la Pro”, a spus jurnalista pentru life.ro.