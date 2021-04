Cine este Luca Pintea de la Chefi la cuțite. Are o poveste de viață cutremurătoare

Luca Pintea (29 de ani) este concurentul de la Chefi la cuțite care i-a impresionat pe cei trei jurați cu preparatul său, dar și cu povestea sa de viață cutremurătoare. Tânărul a mărturisit prin ce a trecut chiar în ultima ediție a show-ului culinar de la Antena 1.

A început să lucreze în bucătărie la scurt timp după ce a picat capacitatea, a muncit prin mai multe restaurante din străinătate și pe vase de croazieră, însă destinul i-a pus în față și foarte multe provocări. Din păcate, din cauza anturajului a început să consume substanțe interzise.

Participantul de la Chefi la cuțite nu s-a oprit aici cu destăinuirile, povestind că a fost arestat de oamenii legii chiar în ziua în care trebuia să plece în Franța. Luca Sebastian Pintea, pe numele său complet, a stat o lună și jumătate în spatele gratiilor, viața sa fiind schimbată complet acum.

Luca Pintea de la Chefi la cuțite, viață de film. Concurentul a fost în spatele gratiilor

„Am făcut polo. Am lucrat vreo două luni și jumătate pe vas. Am început să muncesc de pe la 16 ani, atunci am intrat în această meserie vrând nevrând. Am picat capacitatea și au fost două opțiuni: ori mă duc la Grivița la lăcătuș mecanic ori să mă duc la o școală cu profil de bucătărie sau de frizerie.

Mi-am ales bucătăria pentru că de la 7 ani fac omletă sâmbătă, duminica pe acasă. Asta era singura înclinație pe lângă sport. Am fost cuminte până la vârsta de 26-27 de ani. M-au pus să curăț cartofi în prima bucătărie în care am intrat și după două săptămâni de practică la acel restaurant l-au închis patronii.

Rămânând fără loc de practică… Mie-mi ardea de bagabonțeli. Am stat și am lucrat la ei timp de 4 ani (n.r. alt restaurant). După am zis să-mi iau tălpășița. Am primit o ofertă de la un prieten barman la Ibiza. Am ajuns acolo, două zile mi-am făcut viața, mi-au arătat băieții cum e plajă, și după am intrat în pâine la un restaurant din port din Ibiza.

Am lucrat timp de 7 luni. După am venit în țară, am stat 3 luni degeaba. Din cauza anturajului nepotrivit și a minții mele care era în altă parte la momentul ăla, m-am obișnuit să consum anumite stupefiante de risc și de mare risc”, a povestit Luca Pintea de la Chefi la cuțite.

Concurentul de la Antena 1 a mărturisit că nu se vedea niciodată în închisoare, însă din păcate a ajuns acolo din cauza consumului de substanțe interzise. Participantul spune că nu mai folosește acum droguri și nici nu s-a luptat cu vreo dependență.

Luca Pintea regretă enorm greșelile din trecut pentru că mulți oameni au avut de suferit de pe urma sa. În plus, bucătarul spune că vrea să stea cuminte în perioada următoare.

„M-au arestat în țară, în ziua când trebuia să plec pe vas, în Franța. Dimineața m-am trezit buimac, au venit mascații la ușă. Nu aveam nimic în casă… Nu am vândut droguri, doar le consumam și am ajutat un prieten.

Nu făceam bani din asta. Se pare că acel prieten a fost și cel care a scris de mine acolo. Am fost în arest 1 lună și două săptămâni. A fost un foarte mare șoc. Nu mă vedeam acolo vreodată. Nu mă lupt cu o dependență, nu mai folosesc.

Plâng pentru mine și pentru ce au trăit alții prin prisma greșelii mele. (…) Undeva la 10 ani trebuie să stau cuminte”, a completat concurentul din emisiunea culinară prezentată de Gina Pistol.