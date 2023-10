Cine este Mona Segall, producătorul Chefi la Cuțite și America Express. I se spune regina audiențelor din România

Unele dintre cele mai cunoscute emisiuni pe care le vedeți sau le-ați văzut pe micile ecrane îi aparțin Monei Segall. Producătoarea mai este cunoscută și ca ”Regina audiențelor”, datorită formatelor pe care le-a inițiat și care au atras atenția milioanelor de români, atât din țară, cât și de peste hotare.

Cine este Mona Segall. Ce emisiuni a produs

care într-o eră a internetului, în care online-ul întrece TV-ul de la o zi la alta, reușesc să-i adune încă pe oameni în fața micilor ecrane.

ADVERTISEMENT

”Regina audiențelor”, așa cum i se mai spune, lucrează din 2014 la Antena 1, aici unde s-a ocupat și de formatele: ”Poftiți pe la noi”, ”Dansez printre stele”, ”Iadul Bucătarilor” sau ”X Factor”. Prin toate acestea a încercat mereu să claseze Antena 1 pe locul 1 în topul audiențelor la nivel național.

De cele mai multe ori, cifrele de audiență au fost/sunt conform așteptărilor Monei Segall, iar atunci când nu se întâmplă, înseamnă că principalul competitor, Protv, a devenit din nou victorios. De altfel, chiar dacă poartă o bătălie cu Protv acum, la acest post Mona Segall a lucrat mulți ani.

ADVERTISEMENT

Aproape două decenii a petrecut Mona Segall la Protv, unde a produs renumitele show-uri ”Dansez pentru tine”, ”Vocea României” sau ”Românii au talent”. Înainte de a fi producător la Protv, Mona Segall lucra ca asistent de regie și regizor secund la Studiourile Buftea, participând la filmările pentru peliculele ”Liceenii”, ”Lumini” sau ”Umbre”.

Ce salariu are Mona Segall la Antena 1

În momentul în care s-a angajat la Antena 1, Mona Segall și-a luat cu sine întreaga echipă cu care a lucrat la Protv și și-a negociat bine contractul. Venitul său lunar ar fi de 20.000 de euro. De altfel, și-a stabilit și un orar de lucru, subliniind că nu poate lucra de la primele ore ale zilei.

ADVERTISEMENT

Ce emisiune a Monei Segall va avea mereu cea mai mare audiență din țară

În cadrul unui interviu, Mona Segall a spus ce emisiune din țară nu va fi întrecută niciodată la capitolul audiență. Este produsă tot de ea. , care să capteze mereu atenția publicului.

Printre toate acestea, Mona Segall recunoaște și că nu i-a fost ușoară plecarea de la Protv. Colegii săi de muncă au suferit mai mult decât ea, dar nu s-a dat bătută o clipă. Nu s-a gândit nici să revină de unde a plecat, mai ales că la Protv nu mai erau oamenii cu care s-a obișnuit.

ADVERTISEMENT

”Nimeni, niciodată nu va putea bate vreodată „Românii au talent’, pentru că acela este formatul perfect de televiziune și nimeni nu a descoperit până acum ceva mai bun. Asta este o problemă în toată lumea, nu numai la noi, la Antena, sau oriunde. Showurile de genul acesta care au tot ce vrei, nu au cum să fie bătute. Dar da, „Chefii la cuțite’ bat de mult timp PRO TV-ul, dar eu nu mă gândesc la lucruri așa. Eu la PRO TV nu mă gândesc ca la PRO TV… Pe mine mă întrebau colegii mei atunci când am plecat de la PRO, cum rezist…

Ei plângeau în fiecare zi, și eu în sufletul meu, dar nu arătam, și erau drame, și ne era greu să ne adaptăm și să găsim un format care să funcționeze și care să fie pe sufletul nostru… erau foarte multe greutăți… și ei nu înțelegeau de ce nu sufăr mai tare și le-am spus că eu nu mă leg de locuri, eu mă leg de oameni. Când am plecat din PRO TV nu a mai rămas cam nimeni dintre oamenii cu care am lucrat… Nu mi-aș fi dorit să mă întorc în PRO TV, mi s-ar fi părut mult mai greu să lucrez acolo cu alți oameni, decât să lucrez în altă parte. Și am ales să lucrez în altă parte și bine am făcut”, a declarat producătoarea, într-un interviu pentru