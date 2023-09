Scandal la Românii au talent. Un concurent, revoltat de ce i-ar fi făcut producătorii: ”Sunt numai făcături”

Scandal la Românii au talent. Un , revoltat de ce i-ar fi făcut producătorii. Acesta susține că sunt numai făcături. Ce acuze are pentru echipa emisiunii care revine în curând pe micile ecrane cu sezonul 14.

A ajuns în semifinală, doar că avea să primească un telefon cu numai 2 săptămâni înainte de a urca pe scenă. Din păcate, atunci a aflat că a fost eliminat dintre concurenții emisiunii moderate de Smiley și Pavel Bartoș.

„M-am dus acolo, mi-am făcut treaba foarte bine, am reprezentat toată Diaspora, am luat patru de DA, am mers mai departe. Înainte cu o lună de semifinală m-au sunat cei de la Românii au Talent și mi-au spus să le trimit trei piese.

Au ales ulterior una dintre cele trei piese. M-au felicitat, mi-au spus că sunt semifinalist. Înainte cu două săptămâni de semifinală m-a sunat o tipă de la Pro TV și mi-a spus că producătorii au decis ca eu să nu mai fac parte din semifinala Românii au Talent.

Asta după ce înainte îmi spuseseră că sunt semifinalist. Nu vă mai duceți fraților la niciun show de televiziune pentru că sunt numai făcături și e foarte multă nerușinare și disprețuire din partea lor”, a povestit fostul concurent de la Românii au talent, scrie .

Românii au talent, critici aspre de la concurenți

Românii au talent a primit mai multe critici aspre de la concurenții care s-au înscris în emisiunea de talent. Unul dintre aceștia este Mihai Ghintan, cunoscut drept GIM, care a fost finalist în competiție în anul 2021.

Nu a reușit să câștige premiul cel mare și a vrut să încerce din nou. Norocul pare că nu a fost de partea sa pentru că nu a fost lăsat să-și ducă numărul la capăt. Mai mult, fostul participant susține că producătorii sunt mai interesați de poveste, decât de talent.

Acesta a mai spus că fiecare concurent e obligat să pregătească trei piese. În cazul său avea să fie oprit imediat după prima, când i s-a comunicat că drumul lui se oprește, în ciuda faptului că este bun și că are ce îi trebuie.

„Cel mai mare regret al vieții mele e că m-am dus la Pro TV. Cu ce m-ați ajutat, că vizualizările le-ați făcut pe spatele meu, pe povestea vieții mele. Lasă-mă frate să cânt până la capăt. Nu vă mai înscrieți. Jos Românii au Talent”, a spus GIM, mai arată sursa citată.