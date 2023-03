Cine este Nadin Gherman, tânărul fenomen de pe TikTok. Are 19 ani și este cioban

Nadin Gherman a reușit ceea ce mulți doar visează. Tânărul, care de altfel are doar 19 ani, a doborât recordul lui Dani Mocanu pe TikTok. De asemenea și alți internauți au fost declasați datorită conținutului viral pe care acesta l-a creat pe platforma video.

Nadin Gherman a rupt topurile de pe TikTok

Și totuși cine este Nadin Gherman și ce are atât de deosebit conținutul său? Tânărul are doar 19 ani, iar în viața de zi cu zi este cioban pentru animalele sale. Are milioane de vizualizări la fiecare videoclip postat, iar nu puțini sunt cei care aleg să îl urmărească.

Cum a devenit Nadin Gherman celebru pe TikTok? Totul a pornit de la o filmare în care tânărul i-a transmis un mesaj președintelui Rusiei, Vladimir Putin, criticat în ultimul an pentru războiul din Ucraina. Clipul a devenit viral pe internet, iar mai apoi, Nadin a decis să profite de acest lucru.

Tânărul a început să filmeze mai multe videoclipuri, iar mai apoi a intrat live seară de seară. Cei de la cancan.ro au aflat că în timpul live-urilor, Nadin Iar asta nu este tot, pentru că ciobanul de doar 19 ani a înregistrat un număr de vizualizări record pentru România.

Mai exact, Nadin Gherman avea 108 mii spectatori pe live și 42 de milioane de aprecieri și puncte obținute din cadouri. Iar asta a putut să facă un simplu băiat, a cărui poveste de viață este una cât se poate de emoționantă și care pe mulți îi va șoca, relatează .

Cum a ajuns Nadin Gherman la orfelinat

Tânărul locuiește într-un sat din județul Constanța, iar câțiva ani a stat și la orfelinat. De asemenea, el mai are alți nouă frați, iar pentru niciunul dintre ei nu a contat școala, ci îngrijirea turmei de capre. Pe când avea doar 3 ani, Nadin Gherman a fost abandonat de tatăl lui, care de altfel era și abuziv.

iar mai apoi, mama s-a la readus acasă. În perioada în care a stat la orfelinat, tânărul a trăit un adevărat calvar, peste care nu va trece niciodată. De cealaltă parte, deși nu se aștepta, acesta a ajuns să aibă o relație bună cu tatăl său vitreg.

Și nu doar Nadin a trăit un calvar ci și mama sa, alături de tatăl natural al băiatului. Acesta era violent, îi amenința și nici măcar nu și-a recunoscut copiii. De asemenea, femeia a mai povestit că fiul ei a fost ”chinuit”, iar familia este una cât se poate de modestă.

”Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Și am plecat în Italia. Atunci el l-a dat la stat”, a povestit mama băiatului, pentru cancan.ro. Tatăl vitreg al acestuia a confirmat la rândul său că tânărul nu a avut o copilărie deloc ușoară.