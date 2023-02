Gheboasă de la Survivor România, traumele cumplite ale unui copil abandonat: „Mai bine m-a dus la orfelinat”

Abandonat de mamă când era un bebeluș, Gheboasă s-a lovit de greutăți de mic. Fostul concurent de la Survivor România a făcut câteva dezvăluiri în premieră despre părinții săi, atât cei adoptivi cât și cei biologici.

Gheboasă de la Survivor România, abandonat de mamă când era bebeluș

Imediat după ce l-a născut, mama lui l-a lăsat la orfelinat, spunându-i că nu avea cum să îl crească, femeia trăind în condiții mizerabile. Tatăl său era la pușcărie, iar bunica sa, chiar dacă s-ar fi ocupat de el, nu era lăsat de mamă să îl ia în custodie, în familia trapperului existând un război pe viață și pe moarte.

Cântărețul care a șocat la Survivor România 2023 a povestit câteva lucruri triste din copilăria sa, invitat de Cătălin Măruță în podcastul pe care prezentatorul de la PRO TV îl realizează pe YouTube.

Până la vârsta de 6 ani, Ghebe a fost crescut de niște părinți adoptivi, oameni despre care spune că i-au schimbat complet viața. La 6 ani, bunica sa și-a câștigat dreptul de a-l crește, după ce s-a umilit în fața unor persoane, la solicitarea mamei sale.

„Când eram mic, aveam, între degete, râie. Oamenii ăștia m-au salvat”

„Eram foarte micuț, eram baby. La mine a fost mai altfel, să știi (n.r.: referitor la condițiile din orfelinat), dar de acolo am avut norocul foarte mare și foarte repede încât m-au luat niște părinți adoptivi. Niște oameni excepționali. Nu știu dacă aveam un an. M-au luat de când eram micuț și m-au crescut până pe la 6 ani.

Eram foarte micuț și am fost primul care m-am dus spre ei. Eu îi zic mami, chiar dacă nu e mama mea. Când eram mic, aveam, între degete, râie, și nu știa ce aveam pe mâini. Crede-mă, plângeam când îmi povestea.

A dormit cu mine câteva zile și a început să o mănânce și pe ea. M-a dus la doctor și m-a tratat. Oamenii ăștia m-au salvat pe mine. Mama tatălui meu nu avea niciun drept să mă ia. Mamaia mi-a povestit că mama nu voia să dea semnătura să stau cu bunica mea. A zis că mai bine m-a dus la orfelinat decât să mă lase la mamaia”, a povestit Gheboasă, destul de detașat acum, în

Mama biologică a obligat-o pe bunica lui Gheboasă să se umilească pentru a obține custodia

Mama naturală a a spus că o va lăsa pe bunica paternă să îl ia la ea dacă se va pune în genunchi în fața unor oameni din cartier, gest de umilință în fața romilor de acolo.

„După multe încercări, mama i-ar fi zis ei că dacă se pune în genunchi de față cu toți țiganii îi dă semnătura. Mamaia a zis, Gabi, pentru tine m-am pus în genunchi în fața lor și abia apoi am avut dreptul să vin să te vizitez. Și, după, într-un final, s-a eliberat tata, că era la închisoare când m-am născut.

Mergeam la el, îl vedeam mai negru așa și știam că era tata, era acolo un gemuleț (n.r.: la pușcărie). Bunica s-a luptat și cu părinții adoptivi. Părinții adoptivi nu mai voiau să mă dea. Le era frică să mă dea”, a completat cântărețul.

„Nu am putut să mă apropii de mama mea biologică”

Fostul concurent de la Survivor România a mai spus că a cunoscut-o pe mama sa biologică, dar nu s-a putut atașa de ea. Acesta a zis că nu și-ar fi dorit să crească în cartierul unde locuiește ea, unul și mai sărăcăcios decât cel în care a trăit el, în Târgoviște.

„Am cunoscut-o pe mama, am văzut-o când eram mai mic și când eram mai mare. Mi-a zis tata: o să vezi care e povestea din spate, și ea are povestea ei și ar fi bine să o asculți. M-am dus să o cunosc, dar de multe ori povestea ei nu se pupa cu povestea bunicii mele. Ai mei ziceau că ea doar mă minte. Am întrebat-o de ce m-a lăsat la orfelinat și a zis că nu avea condiții să mă țină.

Nu am putut să mă apropii de mama mea biologică, simt că nu mai aveam ce să fac acolo. Ea vine dintr-un cartier și mai nasol decât al meu, ea vine din Prepeleac (n.r.: cartier în Târgoviște). Nu mi-aș fi dorit să cresc acolo. Mi-ar plăcea să discutăm, să vorbim. Mi-aș dori să o ajut pe sora mea, am o soră din partea mamei. E sora mea adevărată, că e din partea mamei, dacă era din partea tatălui ar fi soră vitregă, nu așa se zice?”, a mai spus Gheboasă.