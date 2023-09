Cine este noul șef al industriei de armament din România. În ce minister a lucrat toată cariera sa și cu ce s-a ocupat

Romarm este principalul producător de armament din România, deținând nu mai puțin de 15 fabrici ce produc diverse componente pentru industria de apărare. Numirea unui nou director general vine după ce în luna martie a acestui an fostul director general al companiei, Gabriel Țuțu, a fost revocat din funcție după ce a fost inculpat într-un dosar de corupție.

Noul director general al Romarm

Noul director general al Romarm este Emanuel Ioana, în vârstă de 40 de ani, dublu licențiat în drept și economie. Anterior, acesta a fost șeful serviciului de politici pentru industria de apărare din Ministerul Economiei. Emanuel Ioana menționează în CV că vorbește cinci limbi străine: engleză, germană, italiană, spaniolă și franceză.

ADVERTISEMENT

În anul 2007 acesta a absolvit Academia de Studii Economice (ASE), secția de Relații Economice Internaționale, iar apoi urmează și cursurile de master în management ale aceleiași universități. În anul 2005, în timp ce urma cursurile de economie de la ASE, Emanuel Ioana se înscrie și la Universitatea Româno-Americană, unde în anul 2009 își ia licența în drept.

În iunie 2006, practic în înainte de a începe ultimul an de studii la ASE, acesta se angajează consilier economic la o firmă de transport SC Miracom 2000 SRL. Firma a fost înființată în anul 2005, și doar în anii 2006 și 2007 a avut doi angajați, în restul timpului funcționând doar cu un singur angajat. În anul 2010 firma intră în faliment după doi ani de pierderi cu datorii de peste un milion lei. Cel mai bun an al firmei a fost 2008, atunci când, la o cifră de afaceri 880.000 lei, a realizat un profit de 30.000 lei.

ADVERTISEMENT

După această experiență în privat se angajează în anul 2010 la Romarm, pe post de consilier juridic, funcție în care stă timp de trei ani. În același an 2010 urmează și cursul de . Perioada de timp la compania de armament pare să îi deschidă ușile administrației centrale, pentru că apoi, timp de un an, este angajat consilier al unui deputat în Parlamentul României. La finalul acestei perioade își deschide propriul cabinet de mediator. Acesta absolvise în vara anului 2013 un curs de 12 zile de formare a mediatorilor, iar cabinetul său de mediator are activitate timp de zece luni, până în octombrie 2014.

Om cu experiență în industria de apărare

Este momentul în care trece direct în administrația centrală, fiind angajat consilier al unui secretar de stat din Ministerul Societății Informaționale. După cinci luni în această funcție, devine consilierul ministrului, funcție în care stă timp de opt luni. Din iulie 2015 până spre finalul anului 2016 este director de cabinet al unui secretar de stat din Ministerul Societății Informaționale, fiind și prima dată când menționează ca sector de activitate „administrație publică și apărare”.

ADVERTISEMENT

Între 2016 și 2018 este consilier superior în Ministerul Economiei, prinzând astfel atât guvernarea tehnocrată cât și guvernul PSD-ALDE, sub miniștri precum Mihai Tudose sau Mihai Fifor. Aici se ocupă exclusiv de reprezentarea ministerului în raport cu organismele internaționale NATO şi UE în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul industriei de apărare. După doi ani la Ministerul Economiei, urmează un an în cadrul MAE, secretar la Reprezentanța permanentă a României pe lângă UE, de la Bruxelles, fiind și perioada în care este distins de președintele Iohannis cu Ordinul „Meritul Diplomatic”. Conduce mai multe grupuri de lucru din cadrul Consiliului privind înființarea Fondului European de Apărare și este reprezentantul României în programul CE privind dezvoltarea industriei de apărare.

În anul 2019 se întoarce la București, consilier superior la Ministerul Economiei, rămânând în administrația centrală și după alegerile din 2020. Este numit în consiliile de administrație a mai multor companii din industria de apărare (Uzina Mecanică Plopeni, CNCIR), fiind șeful serviciului pentru pregătirea economiei pentru apărare. Finalul anului 2021 îl găsește în fruntea Serviciului politici pentru industria de apărare, de unde se mută la Consulatul General al României la Munchen.

În ceea ce privește aptitudinile și competențele menționate în CV, acesta menționează „puternice valori referențiale de corectitudine, echitate și demnitate”, dar și „bune abilități de vizualizări sintetice și globale pentru situații concrete”.

ADVERTISEMENT

Potrivit declarației de avere, Emanuel Ioana deține un teren agricol de jumătate de hectar în Dâmbovița, cumpărat în 2004, un apartament de 130 mp în localitatea Ovidiu din Constanța și trei autoturisme. În anul fiscal 2022 a încasat un salariu de la Ministerul Antreprenorialului de 10.705 lei și 36.000 euro. Soții Ioana au încasat din chirii peste 35.000 lei. De asemenea, soția acestuia, care este tot consilier în Ministerul Economiei, a vândut anul trecut un apartament din Capitală pentru suma de 394.000 lei. Salariul de director general al Romarm este de circa 200.000 lei pe an.

Cine a fost numit în Consiliul de Administrație

Reamintim că fostul director general al Romarm, Gabriel Țuțu, a fost eliberat din funcție în luna martie a acestui an, la peste o lună după ce a fost pus sub acuzare de DNA pentru mai multe infracțiuni de corupție într-un dosar privind achiziționarea măștilor sanitare în pandemie. La patru luni după ce a fost demis, fostul director . Acesta ajunsese în atenția presei anterior pentru faptul că lucrase ca agent de .

În data de 10 august, adunarea generală a acționarilor a Romarm a aprobat prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai companiei: Costel Enache, Ilie Tiță, Gheorghe Muscalu, Paul Sabin Bratu și Daniel Doru Popa. Dintre cei cinci, singurul care nu are legătură cu sectorul de apărare este Sabin Bratu. Din anul 2016, până în prezent, acesta este directorul general adjunct al Serviciului Județean de Pază Olt, companie publică înființată încă din anul 2005 de către Consiliul Județean. Din luna iunie a acestui an, acesta a fost numit director general al companiei.

Singura experiență de muncă pe care acesta o menționează în CV-ul său este cea de administrator, între 2011 și 2012 a unei firme, radiate între timp, din Slatina. Funcția de administrator venea la doar câteva luni după ce absolvise Universitatea Româno-Americană. După un an și câteva luni acesta este numit în fruntea firmei de pază ”, firmă al cărei unic acționar este Serviciul Județean de Pază Olt. Presa locală scrie că Paul Sabin Bratu este fiul fostului adjunct de la Poliția Municipiului Slatina, fiind un apropiat al șefului PSD OLT, Marius Oprescu. Între 2012 și 2014 acesta a fost numit și în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Olt, iar din acest an este unul dintre cei cinci administratori ai Romarm. Indemnizația lunară pentru această funcție este de 6.500 lei.