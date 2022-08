Cine este Olivia Cooke, actrița care o joacă pe Alicent Hightower în Game of Thrones: House of the Dragon

Cine este artista care o joacă pe fiica lui Otto Hightower în serialul Casa Dragonului. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională s-a născut pe data de 27 decembrie 1993 și este cunoscută pentru rolul Emma Decody din seria A&E Bates Motel.

Cine este vedeta care o interpretează pe Alicent Hightower în Casa Dragonului. Olivia Cooke 28 de ani

Olivia Cooke s-a născut și a crescut în Oldham, un fost oraș de producție de textile din Greater Manchester, din nord-vestul Angliei. în vârstă de 28 de ani nu provine dintr-o familie de artiști, ci dimpotrivă.

Tatăl vedetei, John, este un ofițer de poliție ieșit la pensie în prezent, în timp ce mama lucrează ca reprezentat de vânzări. Potrivit , copilăria și-a petrecut-o alături de figura maternă și de sora sa, după ce părinții au divorțat.

Frumoasa brunetă a urmat studiile la Royton and Crompton Secondary School și dramaturgia la Oldham Sixth Form College. A început să practice balet și gimnastică de la o vârstă fragedă, iar la 8 ani a descoperit programul de teatru de la școală, numit Oldham Theatre Workshop.

Până la vârsta de 17 ani a făcut parte din acest ansamblu și a jucat rolul Mariei în producția West Side Story de la Oldham Sixth Form College. Ulterior, a obținut un rol principal în Prom: The Musical, un remake după Cenușăreasa.

Actrița din Game of Thrones: House of the Dragon, Olivia Cooke, a fost încurajată să se înscrie la școala de teatru de propriul agent. Din păcate, nu a fost acceptată la Academia Regală de Artă Dramatică (RADA), iar în 2014 a susținut campania Salvați Copiii apărând în reclamele Bulgari.

Olivia Cooke, roluri importante în seriale și filme

Olivia Cooke joacă un rol emblematic în , unde o interpretează pe fiica lui Otto Hightower. Alicent este descrisă ca o persoană „închisă ermetic în regat” și nu este doar elegantă, ci și foarte perspicace.

Pe lângă această celebră producție, actrița britanică este recunoscută și pentru seriale și filme precum: Ready Player One, Pixie, Little Fish, Katie Says Goodbye, The Signal, Ruby’s Skin, Sound of Metal, Me and Earl and the Dying Girl, Vanity Fair, Axe Cop, Bates Motel, Blackout, Modern Love și Slow Horses.

În momentul de față, locuiește în New York, Statele Unite ale Americii, și este foarte populară și în social media. Olivia Cooke este urmărită de 160.000 de persoane pe contul de Instagram, unde își ține fanii la curent cu proiectele sale.

Nu i-a luat prea mult să urce pe scara succesului și este una dintre actrițele care se bucură de o avere de peste 2 milioane de dolari. Are o casă evaluată la circa 600.000 de dolari și are o colecție de mașini și alta de bijuterii.