Cine este portarul momentului în SuperLiga: “700 minute fără gol primit”

Sepsi OSK și-a trecut în cont Cupa și Supercupa în finalul sezonului precedent, respectiv în startul acestui sezon. Unul dintre cei mai importanți oameni ai covăsnenilor este căpitanul echipei, Roland Niczuly.

Roland Niczuly, cel mai în formă portar din Superligă?

Ajuns la 27 de ani, Roland Niczuly pare să fi ajuns la maturitatea sportivă necesară pentru a fi unul dintre portarii cei mai apreciați din Superligă. Portarul crescut de U Cluj apără poarta lui Sepsi OSK din 2016. După meciul cu CSKA Sofia din preliminariile Conference League, el spunea că

ADVERTISEMENT

Acesta are un start de sezon excelent și este unul dintre motivele pentru care Sepsi OSK a adunat șapte puncte dintr-un total de nouă,

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, patronul lui Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi a vorbit despre portarul său, spunând că la un calcul simplu ajungem la concluzia că el nu a mai luat gol de 700 de minute.

ADVERTISEMENT

”De șapte meciuri nu am luat gol. A fost finala Cupei României, 0-0, după am câștigat cu 1-0 la Craiova, după cele trei meciuri din acest sezon, plus meciul cu CSKA Sofia și Supercupa. De șapte meciuri nu am luat gol. Niculzy are cel puțin 700 de minute fără gol primit pentru că au fost 120 de minute cu U Cluj și fiecare meci durează cam 100 de minute, că nu se mai termină în 90 de minute, cam cu 5-10 minute se prelungesc.

Eu acum afirm și sunt mândru că a reușit să închidă gura la contestatari, a avut contestatari si între suporterii noștri. Din partea mea, stiți cum e, fiecare spune că are calul cel mai frumos. În momentul de față, 700 de minute fără gol primit, înseamnă că este un portar valoros. Dacă e cel mai bun sau al doilea, asta nu mai comentez”, a spus Lazslo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, într-un dialog cu HORIA IVANOVICI, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Roland Niczuly a scris istorie la Sepsi OSK

Dintre fotbaliștii cu care Sepsi OSK promova în prima divizie, în urmă cu șase ani, doar doi mai joacă în prima divizie: Roland Niczuly și Victor Râmniceanu, ajuns la Voluntari. Niculzy este însă singurul fotbalist care a rămas la Sepsi OSK.

Actualul căpitan al echipei a adunat 236 de meciuri pentru Sepsi OSK, primind 229 de goluri și având un total de 87 de meciuri fără gol primit. El a câștigat patru trofee alături de echipa covăsneană: două Cupe ale României și două Supercupe ale României.

FANATIK SUPERLIGA este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe FANATIK.RO și în reluare de la ora 17:00 pe Facebook și Youtube. Realizatorul emisiunii este HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT