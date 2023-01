Cine este Răzvan Danciu, Războinicul de la Survivor România 2023. Ce studii are

Cine este cel mai tânăr concurent din competiția sportivă care debutează luni, 9 ianuarie 2023. Ce are participantul din jungla dominicană și ce așteptări are de la emisiunea care are un premiu de 100.000 de euro.

Cine este Răzvan Danciu de la Survivor România 2023. Ce facultate are Războinicul care își încearcă norocul la Pro TV

Răzvan Danciu este unul dintre de la Survivor România 2023. Are numai 20 de ani și este cel mai mic din echipa din care va face parte în perioada următoare în Republica Dominicană. Este student la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și a luat bacaluareatul cu nota 10.

Potrivit paginii sale de Facebook, participantul este originar din satul Gălăuțaș-Pârău din județul Mureș, însă de ceva vreme locuiește în București. Tânărul este foarte activ în social media și are conturi pe mai multe rețele.

Dintr-o postare mai veche aflăm că are un frate. Războinicul de la Survivor Româna 2023 are părul șaten și ochii căprui. În plus, pare să fie pasionat de modă și a călătorit destul de mult alături de cei doi părinți.

În altă ordine de idei, Răzvan Danciu a mărturisit că încearcă să rămână cât mai mult timp în competiția sportivă de la Pro TV. Tânărul este determinat să câștige marele premiu pus în joc de producătorii, și anume 100.000 de euro.

Răzvan Danciu și fricile de la Survivor România

Răzvan Danciu recunoaște că a plecat la Survivor România 2023 cu unele frici, printre acestea numărându-se pierderea jocurilor. Războinicul vede competiția din jungla dominicană ca pe o adevărată provocare.

„Să dormim pe scândură, fără confortul unui pat. Îmi imaginez cum ne va ploua, deci va fi destul de greu. Cea mai mare frică este de a pierde multe jocuri de recompensă și de comunicare.

Nu contează dacă e lupta mea sau nu: eu tot câștig. Îmi doresc să reprezint cât mai multă lume”, a spus tânărul pentru .