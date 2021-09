Cine este şi ce avere are Alexandru Lucian Vasile, șeful temporar al Gărzii de Mediu. De la firma tatălui, primar PNL în Jegălia, a ajuns direct în funcții înalte

După ce Octavian Berceanu a fost demis de la șefia Gărzii de Mediu, locul său a fost preluat de către Alexandru Lucian Vasile, adjunct al instituției.

Multă lume se întreabă cum de acesta este noul șef al Gărzii, însă parcursul în acest moment este unul natural. Fiind adjunctul ”șefului cel mare”, demis în urmă cu puțin timp de Florin Cîțu, este natural să preia conducerea interimară a instituției.

Întrebarea mai importantă în ceea ce-l privește pe Alexandru Lucian Vasile este ce l-a recomandat să ajungă adjunct al Gărzii de Mediu? Pentru asta, trebuie să privim în CV-ul acestuia, pentru a afla mai multe despre pregătirea acestuia în domeniu.

De la angajat în firma tatălui liberal, vicepreședinte la ANANP

Vasile a ajuns la de la o altă instituție a statului cu activitate în această sferă. A fost cam un an de zile vicepreședinte în cadrul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

Ce calități are Vasile pentru a fi fost vicepreședinte al ANANP însă? A studiat la Universitatea Transilvania din Brașov între 2008 și 2012, obținând calificarea de inginer al Facultății de Silvicultură și Exploatare Forestieră. A urmat două programe Erasmus, dintre care unul de Silvicultură Internațională.

În 2016 s-a înscris și la Colegiul Național al Afacerilor Interne din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, obținând o calificare pentru managementul operativ al afacerilor interne.

Și-a definitivat studiile între 2014 și 2016, obținând o diplomă de masterat de la Universitatea Transilvania Brașov – Facultatea de Silvicultură și Exploatare forestieră, în domeniul managementului ecosistemelor forestiere.

Alexandru Lucian Vasile a și profesat în domeniul pe care l-a studiat, însă există un ”dar” în această privință.

Cu toate că acesta e activ în câmpul muncii de nouă ani de zile, acesta și-a desfășurat activitatea doar la firma SC COSLO – ZINCA SRL din Călărași, în calitate de inginer silvic, atribuția sa fiind de a administra achiziționarea și exploatarea masei lemnoase ”conform cu strategiile companiei și prevederile legislației în vigoare.” Nu faptul că a lucrat într-un singur loc este subiectul discuției, ci faptul că firma anterior amintită este deținută chiar de tatăl său.

Privind, însă, declarația de avere de la numirea în funcție la Garda de Mediu, observăm că acesta mai are o firmă în care este unic asociat, SC Cedru Valex SRL. Firma este activă din 2014, are și cifra reprezentativă dintre 2016 și 2020 este 0. Zero angajați, zero cifră de afaceri, zero cheltuieli, zero profit.

Ce l-ar mai putea recomanda pe Alexandru Lucian Vasile pentru funcțiile în care a ajuns? Pe de-o parte, acesta este președintele filialei TNL Călărași, iar pe de altă parte, tatăl său este un primar cu vechime în județ, intrând anul trecut în al treilea mandat la cârma comunei Jegălia.

Ce i-a amuzat pe unii și pe bună dreptate în privința lui Alexandru Vasile sunt anumite mențiuni din CV-ul acestuia. Astfel, acesta declară că are ”capacitate de utilizare a unui sistem dotat cu videoproiector sau cu scaner, precum și a numeroase alte tipuri de aparatură.”

Ce avere are Alexandru Lucian Vasile

Trebuie să trecem în revistă și declarația de avere, publicată tot la momentul numirii în funcție la Garda de Mediu.

Acesta are în proprietate patru terenuri, dintre care unul intravilan și trei agricole, cumpărate împreună cu soția sa. Mai are și două apartamente și o casă, cumpărate în mod similar, 50-50. Familia sa nu deține vreun automobil și nici conturi în bănci.

Alexandru Vasile are, în schimb, ceva datorii la bănci și nu numai. Are un împrumut și descoperire de cont la CEC Bank, iar alături de acestea, are și o datorie de 400.000 de lei către o persoană fizică. Banii au fost împrumutați în 2020 și trebuie restituiți anul acesta.

Acesta nu pare să aibă nici venituri de vreun fel, cu toate că declarația disponibilă este publicată la momentul numirii la Garda de Mediu și la momentul eliberării din funcție de la ANANP, iar Vasile ar fi trebuit să obțină un salariu de la instituția pe care tocmai o părăsise.

Are un teren în arendă de pe urma căruia a obținut 3.190 de lei, dar grosul vine de la vânzarea unor părți sociale din firma tatălui său, în care și el a devenit acționar. Astfel, a vândut părți sociale de 500.000 de euro, dintre care 100.000 de euro au fost încasați în 2020.

și preluarea atribuțiilor sale de către Alexandru Lucian Vasile. Potrivit spuselor sale, acesta și-a pierdut funcția din cauză că USR-PLUS i-a retras sprijinul politic, după ce a ieșit de la guvernare. ”Berceanu a fost numit politic. Nu l-am demis eu. I-a fost retras sprijinul politic atunci când USR-PLUS a ieșit de la guvernare.”

Premierul a mai explicat că în momentul de față nu există un alt lider la Garda de Mediu. Florin Cîțu a spus că va fi numit un alt șef la Garda de Mediu în următoarea perioadă. ”Nu a fost numit nimeni. Au fost delegate atribuții. Când domnul Berceanu pleca în concediu, adjunctul îi prelua atribuțiile. Am numit persoana care era adjunct. Era cel mai simplu. Vom face o numire.”