Cine este soldatul cu cetățenie română care a fost ucis în Israel. Avea doar 22 de ani

După trei zile de teroare în Israel bilanțul morților a crescut la 1200 de morți, iar printre decedați se află și un soldat cu cetățenie română. Tânărul avea 22 de ani și a fost printre primii chemați să apere Israelul de atacul teroriștilor și a murit în timp ce se lupta cu teroriștii.

Cine este soldatul cu cetățenie română care a fost ucis în Israel

Între timp, teroriștii Hamas au atacat noi ținte, iar Israelul pare că se pregătește să invadeze terestru Fâșia Gaza. Cert e că românul mort se numește Amir Fisher, avea 22 de ani și era sergent major. Născut în Israel, Amir avea tată din România, și a murit în lupta cu teroriștii palestinieni.

Conform , au apărut mărturii șocante și de la festivalul de lângă Fâșia Gaza, unde 3.000 de oameni au fost vânați și aproape 300 au fost uciși. Kim Damti, o fată de 22 de ani, a reușit să-și sune familia și să ceară disperată ajutor, însă nimeni nu a mai auzit nimic de ea.

”Nu pot să dorm. , dacă suferă, dacă mai este în viaţă. O vreau înapoi!”, povestește mama lui Kim Damti. O altă familie de americani își caută cu disperare fiul de 23 de ani. ”La ora 8 şi 11 minute, sâmbătă dimineaţa, ne-a trimis două mesaje scurte pentru amândoi. Primul mesaj scria Te iubesc. În al doilea mesaj ne-a transmis că îi pare rău”, povestește tatăl băiatului.

Acum, autoritățile adună sutele de cadavre în corturi și încearcă identificare acestora cu teste ADN, iar familiile sunt distruse. ”La 10 dimineaţa, fata mea m-a sunat şi mi-a zis mami, suntem bombardați, ne împușcă, mașina a fost atacată. Nu putem conduce, toată lumea de aici e rănită”, povestește Merav Leshem Gonen, mama unei alte fete care a dispărut.

a comparat atacul teroriștilor palestinieni Hamas cu atacurile de la 11 Septembrie sau Pearl Harbour din SUA. ”Este cea mai proastă zi din istoria Israelului, de departe. Vreau să compar asta cu ceva din istoria americană. Este ceva de calibrul atacurilor de la 11 Septembrie și Pearl Harbor la un loc”, a explicat Conricus.

Responsabilitatea eșecului cade în acest momente pe umerii serviciilor secrete din Israel, care de această dată au fost depășite de teroriștii palestinieni și nu au reușit să-și protejeze cetățenii. În replică, Israelul se pregătește de război total și nu puțină lume se așteaptă ca situația să escaladeze în următoarele zile.

”Iertați-mă, am o poziție puțin neelegantă, dar tocmai am fost martori unui val masiv de rachete, care a trecut nu prea departe de noi. Așa că am fost nevoiți să ne adăpostim aici, pe marginea drumului. Suntem la doar cinci minute distanță. Gaza se află în acea direcție. Auzim acum o mulțime de avioane pe cer. Am putut auzi, de asemenea, Iron Dome interceptând câteva dintre aceste rachete”, povestea corespondentul CNN Clarissa Ward.

În regiune a ajuns și un portavion american, iar acum SUA au misiunea dificilă să susțină în paralel și Ucraina și Israelul, în ceea ce par a fi două războaie de durată, care vor consuma foarte multe resurse. Cu toate acestea, americanii au promis că vor fi alături de parteneri până când teroriștii vor fi învinși.