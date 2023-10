3 știri teribile din războiul din Israel. Un fotbalist a rămas fără picioare, altul ucis de ziua lui și eroul care a omorât trei teroriști Hamas

Scene desprinse din filmele de groază în Israel. Teroriștii au atacat civilii în plină stradă, iar sportul a fost oprit din motive de siguranță. Competiția nu a fost singurul lucru afectat, ci și sportivii. Ben Benjamin a rămas fără picioare în urma unui atac, iar Kiryat Yam a fost ucis chiar de ziua lui.

Doliu în Israel

“Vin adevărate nenorociri de știri. Fotbalistul Ben Benjamin, în vârstă de 29 de ani, era cu logodnica la o petrecere. Teroriștii i-au urmărit cu motocicletele, au tras asupra lor. Fotbalistul și logodnica au scăpat într-o pădure, dar teroriștii au aruncat asupra lor cu grenade.

Schijele au provocat probleme, iar astăzi, ambele picioare ale fotbalistului de 29 de ani au fost amputate. 29 de ani, tatăl lui a anunțat în fața spitalului că i-au amputat ambele picioare”, a relatat Gabi Safta.

“Fostul atacant al lui Kiryat Yam, Lior Asulin, a fost ucis de teroriști, avea 43 de ani. 50 de teroriști au ajuns în zona în care fotbalistul petrecea împlinirea vârstei de 43 de ani. Acolo unde sărbătorea, el a fost ucis, probabil au mai fost și alții, dar de impact este această informație. Era ziua lui, sărbătorea”, a spus Gabi Safta.

. Alerta este ridicată la maxim, iar armata face tot posibilul pentru a calma starea de spirit. Printre victimele atacului se numără și familia lui Yossi Benayoun, fost jucător la Liverpool, Chelsea și Arsenal.

Familia lui Yossi Benayoun a fost atacată

“Familia surorii lui Yossi Benayoun a fost salvată, au trecut ore foarte grele pentru vedeta Benayoun a cărui soră și familie locuiesc în acea zonă atacată. Nepotul său a ucis câțiva teroriști în casă.

Yossi Benayoun se află acum într-un spital împreună cu cumnatul său care a fost operat după ce a fost împușcat de două ori în mână. În ceea ce privește familia, este un miracol că sora lui Yossi Benayoun și copiii lui au supraviețuit ascunși în casă.

Familia a supraviețuit datorită nepotului în vârstă de 20 de ani care a ucis mai mulți teroriști. Au sărit de pe acoperiș după ce teroriștii au ars casa cu grenade. Au fugit până au ajuns din fericire la un grup de soldați.

Nu scrie câți a omorât, dar scrie că a scăpat pentru că a omorât câțiva teroriști prinși în casa lor. După care au sărit de pe acoperiș că au dat foc casei cu grenade. Toți străinii au permit permisiunea să plece acasă”, a relatat Gabi Safta.

Yossi Benayoun este un fost jucător de fotbal născut în Israel. Fostul mijlocaș, în vârstă de 43 de ani, a jucat aproape 10 ani în Premier League. Acesta a făcut pasul în prima ligă engleză în 2005, atunci când a semnat cu West Ham. Ultimul club britanic pentru care a evoluat a fost Queens Park Rangers. Acesta este în siguranță acum, alături de familia sa.

Fotbalul din Israel a fost pus pe pauză

“Poate era soldat în permisie, ei au profitat că a fost sărbătoare. Sâmbăta e la ei cum e duminica la noi, nu se lucrează. Și mulți dintre soldați, se știe că în Israel băieții fac 3 ani de armată, iar fetele doi ani, obligatoriu”, a declarat Andrei Vochin.

“La ei în Israel băieții fac obligatoriu trei ani de armată, iar fetele doi ani. Iar la ei este toleranță zero pentru asta, nu există să ai scuze, să zici că te doare piciorul. Doar dacă ești cu adevărat bolnav, cică sunt foarte stricți.

Noi am vorbit aseară cu Păun. Aterizase azi dimineață în România și am discutat, la fel ca și cu Sefer. Să ne povestească prin ce a trecut. Păun a fost foarte elegant, disponibil, ne-a zis că ar intra, dar a fost notificat de club că are interzis să discute despre situația din Israel”, a spus Horia Ivanovici.

