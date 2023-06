Cine este Zeus, regele TikTok-ului. Peste un milion de oameni îi urmăresc postările

Cine este Zeus, regele TikTok-ului. Peste un milion de oameni îi urmăresc postarile în care își etalează viața de lux și opulență pe care o duce. Are o atitudine superioară, însă toată lumea apreciază stilul pe care îl duce.

Cine este Zeus, cel mai căutat bărbat de pe platforma de socializare . Mai bine de 1,2 milioane de persoane îi vizionează videoclipurile din online. Personalitatea aparte și felul în care arată îi atrage pe mulți dintre urmăritorii săi.

Pe social media apar foarte puține informații despre el, știindu-se că numele adevărat este Ilan Tobianah și este originar din Franța. Datorită imaginilor pare să fie milionar, dacă nu chiar miliardar datorită stilului de viață luxos pe care îl duce.

S-a născut pe 22 noiembrie 1971 la Paris, Ile-de-France, ceea ce înseamnă că are 51 de ani. De pe profilul său de LinkedIn aflăm că are o experiență de peste 23 de ani în afaceri. Are o poziție înaltă într-o firmă de prestigiu.

Creatorul de conținut nu este doar un influencer renumit, ci și model. În plus, are studii superioare, profesia sa fiind de avocat specializat în problemele imobiliare. Potrivit , lucrează pentru Immobilier Moët et Associés din iunie 1999.

De asemenea, regele TikTok-ului vrea să demonstreze că nu are nicio problemă de ordin financiar, afișându-se cu bolizi de lux de mii de euro. Mașinile sale sunt parcate pe unde apucă, gest care nu este trecut cu vederea de oameni.

Toți cei care observă autoturismele lăsate pe oriunde știu că este vorba de Zeus, asemănat cu un zeu mulțumită aspectului și felului în care arată. Barba cenușie este cea care îl caracterizează drept o persoană misterioasă.

Zeus de pe TikTok, campanii publicitare

Zeus, celebru pe platforma TikTok, este cunoscut pentru proiectele avute în domeniul modei. A pozat adesea pentru mărci celebre și de lux care i-au crescut popularitatea și mai mult. Messika Jewelry, o companie de bijuterii cu sediul în Franța, este una dintre firmele pe care le-a reprezentat.

Bărbatul care ne trimite cu gândul la un zeu grec face furori de fiecare dată când apare pe rețelele de socializare. reușește să strângă aprecieri și comentarii din partea internauților datorită popularității sale.

Sursa menționată mai devreme mai arată că, Zeus este foarte discret cu viața personală. Este tatăl a doi copii pe care dorește să îi ferească de lumina reflectoarelor, precizând că cele 3 miliarde de vizualizări de pe Instagram pot avea consecințe neplăcute pentru familia sa.