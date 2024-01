Cine postează, de fapt, pe pagina de Facebook a lui Mircea Badea: “Se pricepe la tot felul de șmecherii”

Mircea Badea a dezvăluit un lucru interesant pentru fanii săi. Realizatorul de la Antena 3 CNN a mărturisit că nu el este cel care se ocupă de postările de pe pagina sa de Facebook, ci o altă persoană. Care este motivul acestei situații?

Cine se ocupă de Facebook-ul lui Mircea Badea și de ce

Renumitul jurnalist a desemnat un prieten care să posteze în numele său pe contul oficial de Facebook, fiindcă el nu mai are acces la pagină. De doi ani se întâmplă acest lucru, mai exact. Totodată, Mircea Badea a mai spus că, deși a încercat să se ocupe de unul sigur de crearea unui nou cont, este rapid blocat.

Mircea Badea a făcut referire la pagina oficială , unde are peste 300 de mii de urmăritori. Când simte nevoia de a transmite un mesaj admiratorilor, compune un text, îl dă mai departe amicului său, iar acesta îl ”împachetează” cum ar trebui pentru Facebook.

”Fac o precizare. Deci eu am avut un cont de Facebook care are peste 300 de mii de urmăritori. Eu nu am mai putut să intru și să postez. Eu personal nu am mai putut să intru și să postez pe contul meu de Facebook, cred că se fac doi ani, dacă nu chiar mai mult de când eu nu reușesc să intru și nu postez nimic. Și, dacă eu fac un cont cu numele meu pe Facebook, nu trec 10 ore, e mult, maxim două ore, e blocat.

Am un prieten care e deștept în cap și care se pricepe la tot felul de șmecherii din astea cu netul, calculatoare, și el a descoperit o cale, că e deștept în cap, dar nu e simplă, în care el personal reușește să posteze pe contul meu de Facebook (…)

Deci dacă eu acum îi dau un text și îi spun scrie și tu: “Mă bucur foarte mult pentru posibilitatea ca domnul Klaus Iohannis să devină președinte al Consiliului European”, el zice bine “lasă-mă puțin” și probabil în 20 de minute apare ceva la mine pe cont (…)”, a explicat Mircea Badea la Antena 3 CNN.

Mircea Badea îi asigură pe fani că nu le răspunde el în mod direct la comentarii

Același amic îi arată lui Mircea Badea și ce comentarii primește de la oameni, mai ales dacă sunt unele acide. Realizatorul îi mai asigură pe cei care îi comentează, dacă primesc un răspuns înapoi, nu va fi oferit în mod direct din partea sa.

”(…) Asta e tot. Deci nu, nu sunt eu la butoane în mod direct și efectiv pe contul de Facebook, dar el (prietenul său, n.r) îmi preia niște postări și le repostează el după aia”, a mai transmis Mircea Badea în cadrul emisiunii sale.

Mircea Badea este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți prezentatori din țară. în care comentează subiectele zilei cu umorul propriu și își mai taxează colegii de breaslă dacă observă o exprimare eronată sau ambiguă a lor.

Când nu este în lumina reflectoarelor, Mircea Badea se bucură de familia sa. De peste 25 de ani formează un cuplu cu nutriționista Carmen Brumă. Cei doi s-au cunoscut când și Carmen Brumă făcea parte din domeniul jurnalismului, iar de-a lungul relației