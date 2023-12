Ce a făcut fiul lui Mircea Badea la parada militară de 1 Decembrie: “Aia e, tată”

Mircea Badea, moderatorul emisiunii „În Gura Presei“, de la Antena 3, a povestit experiența pe care a avut-o în 2022 la parada militară de 1 Decembrie. Soțul lui Carmen Brumă a mers la parada de la Arcul de Triumf, alături de fiul său. Ce s-a întâmplat acolo?

Ce a făcut fiul lui Mircea Badea la parada militară de 1 Decembrie

Joi seară, 30 noiembrie, , Mircea Badea i-a lăsat mască pe toți, după ce a povestit ce i-a spus fiul lui în timpul paradei de 1 Decembrie 2022. Aceasta a specificat că nu voia să meargă, dar nu a avut încotro.

„Anul trecut nu am avut încotro. Copilul a solicitat neapărat să meargă la parada militară, întrucât prieteni de-ai lui au mers cu un an înainte și el nu mersese. Așa că am prestat parada de Ziua Națională. Eu nu sunt un mare fan al paradei de 1 Decembrie și, de fapt, al niciunei parade militare. Nu mi se pare ceva de făcut, dar așa e în România! Anul ăsta pare că am scăpat, că nu a zis nimic fiul meu. Eu am mers pe burtă!”, a precizat Mircea Badea, în emisiunea pe care o prezintă la Antena 3.

Jurnalistul a scos la iveală ce i-a spus fiul său la . În timp ce a văzut soldații care defilau pe sub Arcul de Triumf, acesta i-a asemănat cu niște majordomi.

„A zis copilul, anul trecut, când era frig și ninsoare, când a văzut militarii care defilau: Uite, vin majordomii mei! / Aia e, tată, zic, avem și majordomi încolonați! Ce bine, totuși, că anul ăsta îi văd pe majordomi decât la televizor. O să-mi pun ceasul să sune, ca să văd parada militară. Nu am cum să ratez acest spectacol extraordinar”, a afirmat Mircea Badea.

S-a zvonit că rămâne fără emisiunea de la Antena 3

La finalul lunii octombrie, se zvonea că emisiunea lui Mircea Badea va fi scoasă din grila postului tv, după ce aceasta nu a mai fost difuzată pe micile ecrane. Mircea Badea este unul dintre cei mai longevivi realizatori tv de la Antena 3 CNN, iar de-a lungul timpului a adus audiențe record. Telespectatorii au aflat ulterior că realizatorul tv nu a fost dat afară, ci s-au făcut câteva modificări în grila de programe.

Din cauza războiului din Israel, emisiunea lui Badea a fost pusă în stand-by, iar agenda publică a fost schimbată. Timp de mai bine de două săptămâni, Mircea Badea a fost prezent în emisiunea „În fața națiunii”. Acesta se difuzează de luni până joi, de la ora 19.00.

Mircea Badea, ironii la adresa lui Klaus Iohannis

Mircea Badea nu s-a abținut să-l ironizeze pe liderul țării, Klaus Iohannis, în timpul vizitei sale oficiale în Africa. Președintele și soția lui, Carmen, au vizitat și Parcul Naţional Nairobi, iar mai multe imagini au fost prezentate Kenya Wildlife Service pe Facebook.

În imaginile respective, cuplul prezidențial apărea într-o maşină de teren, îmbrăcat în ținute confortabile. După ce fotografiile au fost făcute publice, Mircea Badea, prezentatorul emisiunii „În gura presei”, a declarat că îl invidiază pe președintele României.

„Eu nu credeam că există pe planeta Pământ un om precum Klaus Iohannis. Este monumentul relaxării, al pasivității, al încremenirii în proiect. Dacă relaxarea ar avea o statuie, ea ar fi bustul din ce în ce mai generos al lui Klaus Iohannis. Omului acestuia i-a ieșit totul în viață. O relaxare… ceva inuman. Chiar cred că este extraterestru, așa ceva nu are cum să existe”, a spus Mircea Badea la Antena 3.