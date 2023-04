Cine sunt deținuții americani aflați în închisorile din Rusia. Condițiile din penitenciarele în care sunt ținuți aceștia

Baschetbalista Brittney Griner, care a petrecut 10 luni în închisorile din Rusia, lucrează la o carte de memorii care va fi lansată în primăvara anului 2024 despre experiența “de neînchipuit” de a fi arestată și încarcerată în Rusia. SUA mai are și alți cetățeni încarcerați în penitenciarele rusești.

Brittney Griner își scrie memoriile. Ce deținuți mai are SUA în închisorile din Rusia

a fost arestată anul trecut pe aeroportul din Moscova pentru acuzații legate de droguri și a fost reținută timp de aproape 10 luni, mare parte din acest timp în închisoare. Încarcerarea ei s-a desfășurat în același timp în care Rusia a invadat Ucraina și a sporit și mai mult tensiunile dintre Rusia și SUA, încheindu-se doar după ce a fost eliberată în schimbul cunoscutului traficant de arme rus Viktor Bout.

Griner zburase la Moscova în februarie 2022 pentru a se alătura UMMC Ekaterinburg, o echipă feminină rusă pentru care juca în intersezon din 2014. “Acea zi (din februarie) a fost începutul unei perioade de neînchipuit din viața mea, pe care abia acum sunt pregătită să o împărtășesc”, a declarat marți Griner, relatează publicația .

“Principalul motiv pentru care am călătorit în acea zi în Rusia pentru a lucra a fost pentru că am vrut să-mi fac soția, familia și coechipierii mândri. După 10 luni de detenție incredibil de dificile, sunt recunoscătoare că am fost salvată și că sunt acasă. Cititorii vor auzi povestea mea și vor înțelege de ce sunt atât de recunoscătoare pentru valurile de sprijin din partea oamenilor din întreaga lume.”

a adăugat că speră, de asemenea, ca volumul ei să sensibilizeze opinia publică cu privire la alți americani reținuți peste hotare, printre care reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich, arestat luna trecută în Rusia și acuzat de spionaj, omul de afaceri Kai Li, care execută o pedeapsă de 10 ani în China, fiind acuzat că a dezvăluit secrete de stat către FBI, și Paul Whelan, un director de securitate corporatistă încarcerat în Rusia sub acuzația de spionaj. În momentul în care Griner a fost eliberată, Whelan a criticat guvernul american pentru că nu a făcut suficient pentru a-l ajuta.

SUA îl declară pe jurnalistul Evan Gershkovici reținut pe nedrept de Moscova

Departamentul de Stat al SUA l-a desemnat oficial pe Evan Gershkovici, reporterul de la Wall Street Journal încarcerat în Rusia, ca fiind deținut pe nedrept, semnalând că Washingtonul consideră că acuzațiile de spionaj împotriva sa sunt false și că este ținut ca ostatic.

“Jurnalismul nu este o crimă. Condamnăm represiunea continuă a Kremlinului împotriva vocilor independente din Rusia și războiul său continuu împotriva adevărului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Vedant Patel, citat de . “Guvernul SUA va oferi tot sprijinul adecvat domnului Gershkovici și familiei sale. Cerem Federației Ruse să îl elibereze imediat pe domnul Gershkovici.”

Jurnalistul în vârstă de 31 de ani a fost reținut pe 29 martie în orașul Ekaterinburg, iar serviciul de securitate rus, FSB, a recunoscut a doua zi că l-a ridicat sub suspiciunea de spionaj. Vineri, el a fost acuzat oficial de spionaj, acuzație pe care Gershkovici și Wall Street Journal o neagă. El a fost descris pe scară largă ca fiind un jurnalist talentat și respectat.

Desemnarea ca reținut pe nedrept deschide ușa în mod oficial pentru utilizarea mai multor mecanisme guvernamentale instituite pentru recuperarea ostaticilor, cel mai important fiind trimisul prezidențial special pentru afaceri cu ostatici și celula de recuperare a ostaticilor, un organism format din mai multe agenții, conceput pentru a face schimb de informații pentru a obține eliberarea ostaticilor.

Gershkovici este primul jurnalist american reținut în Rusia sub acuzația de spionaj de la sfârșitul Războiului Rece, dar Moscova a reținut în mai multe rânduri americani din alte domenii și i-a schimbat ulterior cu spioni sau prizonieri ruși.

Cine sunt americanii care se află încă în închisoare în Rusia?

Mai mulți americani, printre care fostul pușcaș marin american Paul Whelan, sunt în continuare deținuți în închisorile rusești pentru ceea ce mulți spun că sunt acuzații false. La finalul anului trecut, oficialii americani și ruși au discutat despre un schimb mai mare de prizonieri care să-l includă pe Whelan.

“În timp ce noi sărbătorim eliberarea lui Brittney, Paul Whelan și familia sa continuă să sufere inutil. În pofida eforturilor noastre neîncetate, guvernul rus nu a fost încă dispus să pună capăt detenției sale nedrepte, care trebuia să înceteze de mult timp”, declara secretarul de stat Antony Blinken pe 8 decembrie 2022, relatează .

“Cu toate acestea, nu vom renunța la eforturile de a-l aduce pe Paul și pe toți ceilalți cetățeni americani ținuți ostatici sau reținuți pe nedrept în străinătate acasă, la cei dragi, acolo unde le este locul.”

Paul Whelan

Paul Whelan, în vârstă de 52 de ani, un director de securitate corporativă cu sediul în Michigan, a fost arestat în decembrie 2018 sub acuzația de spionaj în timp ce se afla în vizită la Moscova pentru nunta unui prieten. Rusia a susținut că Whelan a fost prins cu o unitate flash de calculator care conținea informații clasificate.

Whelan, care deține cetățenia americană, britanică, canadiană și irlandeză, a declarat că i s-a întins o capcană în cadrul unei operațiuni de filaj și că a crezut că unitatea, care i-a fost dată de o cunoștință rusă, conținea fotografii de vacanță.

În iunie 2020, el a fost găsit vinovat și condamnat la 16 ani după gratii. În prezent, el se află într-o închisoare de înaltă securitate. Guvernul SUA a declarat că Rusia nu a prezentat nicio dovadă care să demonstreze vinovăția lui Whelan în timpul unui proces pe care l-a numit o bătaie de joc a justiției.

David Barnes

David Barnes, în vârstă de 65 de ani, rezident în Texas, a fost arestat de autoritățile ruse la Moscova în ianuarie 2022, fiind acuzat de abuzuri asupra copiilor săi în Statele Unite. Barnes a călătorit la Moscova în decembrie 2021 pentru a câștiga dreptul fie de a-și vedea copiii, fie de a-i aduce înapoi acasă.

Fosta soție a lui Barnes, Svetlana Koptiaeva, a fugit în Rusia cu copiii în 2019, pe fondul procedurilor de divorț și de custodie. În 2020, un tribunal din Texas i-a acordat lui Barnes custodia copiilor, iar Koptiaeva este acum căutată de Statele Unite sub acuzația de amestec în custodia copiilor.

Koptiaeva l-a acuzat pe Barnes de abuz asupra copiilor, dar o anchetă din 2018 a Departamentului pentru familie și servicii de protecție nu a găsit suficiente dovezi pentru a susține o astfel de concluzie și a închis cazul fără a depune nicio acuzație.

Marc Fogel

Marc Fogel, un profesor de engleză în vârstă de 60 de ani, a fost arestat pe un aeroport din Moscova în 2021 pentru că avea asupra sa aproximativ 15 grame de marijuana medicală. El a fost condamnat la 14 ani într-o colonie penală, după ce procurorii au susținut că intenționa să vândă drogurile studenților săi.

Fogel preda de aproape un deceniu la Școala Anglo-Americană din Moscova, o prestigioasă școală primară cu taxă care fusese înființată de ambasadele SUA, Canadei și Marii Britanii. Fogel, care a suferit operații la spate, umăr și genunchi, a declarat că a început să folosească marijuana medicală în timp ce se afla în Statele Unite în vacanța de vară pentru a face față durerii și a încercat să aducă o parte din ea în Rusia, unde este ilegală.

Cum arată închisorile din Rusia?

Foștii deținuți de la Lefortovo, avocații și familiile acestora descriu o unitate sterilă, atent proiectată pentru a-i face pe deținuți să se simtă abandonați. La închisoarea Lefortovo, interogatoriile încep cu zgomotul metalic.

Gărzile care patrulează în sutele de celule din această unitate extinsă de la periferia Moscovei bat cheile între ele pentru a semnala că un deținut este escortat din celulă într-o cameră de interogatoriu, potrivit foștilor deținuți, familiilor și avocaților acestora. Alții pocnesc din degete pe holuri, unde luminile fluorescente bâzâie zi și noapte, un avertisment că nu ar trebui să fie alți deținuți la vedere și cât mai puțin personal posibil.

Celulele de interogatoriu sunt în mare parte goale, cu excepția unei mese din lemn, a câtorva scaune, a unui seif gri și a unui calendar de perete produs de Serviciul Federal de Securitate, sau FSB, principala agenție de informații și securitate internă a Rusiei. O fereastră dă spre o curte goală.

Săptămâna trecută, Evan Gershkovici de la The Wall Street Journal a fost escortat în Lefortovo, care a găzduit deținuți de profil înalt, inclusiv scriitorul sovietic Alexander Soljenițîn, mai mulți complotiști ai loviturii de stat din 1991 împotriva președintelui sovietic Mihail Gorbaciov și fostul pușcaș marin american Paul Whelan.

Pentru a înțelege cum este viața lui Gershkovici, a vorbit cu foști prizonieri ruși și americani de la Lefortovo, cu avocați care au vizitat-o în mod regulat și cu istorici care au povestit despre locul sumbru pe care îl ocupă această instituție în istoria rusă și sovietică. Aceștia au descris o unitate sterilă, proiectată pentru ca deținuții să nu se vadă niciodată între ei, o izolare care face ca Lefortovo să fie greu de suportat.

Trevor Reed, un veteran al corpului de pușcași marini al SUA care a petrecut patru zile la Lefortovo anul trecut, a declarat că aceasta a fost cea mai sinistră dintre cele șase închisori în care a fost deținut în timp ce a ispășit trei ani dintr-o sentință de nouă ani. El a fost condamnat pentru agresarea unui ofițer de poliție rus, acuzație pe care a negat-o.

Lefortovo, simbol al controlului statului asupra poporului rus

“De ce nu aud pe nimeni? De ce nu văd pe nimeni?”, își amintește că se întreba. “Locul ăsta era atât de închis, încât nici măcar nu știu dacă aș fi strigat că ceilalți deținuți m-ar fi putut auzi…. Ori de câte ori te mișcai în închisoare nu vedeai pe nimeni.” Reed a fost eliberat în aprilie anul trecut, în cadrul unui schimb de prizonieri cu Konstantin Iaroșenko, un pilot rus condamnat de o instanță federală americană pentru trafic de droguri.

Gershkovici se află probabil în “carantină”, au declarat foști deținuți și avocați, o procedură care durează în mod normal două săptămâni, timp în care deținuții sunt ținuți singuri și testați pentru hepatita B și alte boli.

Amplasată pe străzile laterale pline de frunze ale unui cartier liniștit din estul Moscovei, Lefortovo a găzduit, încă de la sfârșitul epocii țariste, mii de acuzați de spionaj, disidenți, scriitori, rebeli și tot felul de deținuți politici și criminali înrăiți. Deținuții sovietici închiși în alte închisori își aminteau că gardienii lor au lansat un avertisment: “Dacă te încăpățânezi în continuare, te vom trimite la Lefortovo”.

Văzută pe scară largă ca un simbol al controlului statului asupra poporului rus, închisoarea este astăzi un centru de detenție preventivă unde sunt ținuți deținuții timp de un an sau mai mult. Departamentul de investigații al FSB se află într-un bloc adiacent, facilitând accesul ofițerilor săi la deținuți.

Ofițerii care se deplasează de la o clădire la alta trec cu cardul de acces la ușile groase de securitate care rămân închise până când fețele lor sunt verificate de colegii care supraveghează camerele de luat vederi dintr-un centru de comandă. Aproape fiecare persoană pe care o întâlnește un deținut, până la gardienii care livrează mâncare printr-o trapă în ușă, raportează FSB-ului.

”Cel mai izolat loc în care te poți afla”

“Lefortovo este cel mai izolat loc în care te poți afla, iar aceasta este tortura”, a declarat Marina Litvinenko, soția fostului ofițer FSB Alexander Litvinenko. Acesta a petrecut 8 luni la Lefortovo sub acuzația de depășire a autorității funcției sale.

După ce Litvinenko a fost eliberat și a emigrat la Londra, a fost otrăvit mortal cu poloniu-210, o moarte despre care o anchetă britanică a declarat că a fost probabil ordonată de președintele rus Vladimir Putin. “Au vrut ca el să fie distrus”, a spus doamna Litvinenko. “Au vrut să prindă un pește mai mare. Au vrut să înfrângă o persoană pentru a spune tot ceea ce voiau ei să spună.”

În celulele de aproximativ 3 pe 4 metri ale închisorii, o lumină care strălucește în timpul zilei este făcută mai puternică pe timp de noapte. Ferestrele translucide cu o lungime de abia 30 de centimetri sunt așezate deasupra nivelului ochilor, astfel încât deținuții pot vedea doar cerul Moscovei, potrivit amintirilor foștilor deținuți, ale familiei și ale vizitatorilor închisorii.

Două paturi cu cadru de oțel și saltele din spumă se află alături de o toaletă din oțel inoxidabil. Pereții sunt goi, cu excepția unui lavoar și a unui televizor cu ecran plat. La fiecare câteva minute, un gardian trage cu ochiul printr-o fereastră circulară de pe ușă. Reed a povestit că alte facilități rusești erau atât de pline de graffiti încât abia dacă mai avea loc să graveze “U.S. Marine Corps” și “F- Putin” pe un perete de beton, dar Lefortovo era “înfricoșător de curat”.

După carantină, deținuții de la Lefortovo sunt adesea cazați în perechi, dar trebuie să fie atenți la cât de mult vorbesc cu colegii de celulă, a declarat Ivan Pavlov, un avocat care a reprezentat zeci de deținuți din interiorul complexului și care acum locuiește în Germania. “Este posibil ca persoana din celulă să fie informator pentru FSB”, a spus el.

De obicei, familia și prietenii sunt împiedicați să viziteze deținuții cu profil înalt în închisoare și pot vedea acuzatul doar în timpul unor scurte înfățișări în instanță. Deținuții primesc zilnic dreptul la o oră în afara celulei lor, de obicei într-una dintre curțile de mărimea celulei de pe acoperiș, unde se plimbă pe sub o plasă de bare de fier. Deținuții nu sunt încătușați, ci li se cere să meargă cu mâinile încrucișate la spate. Gărzile, înarmate cu puști automate, privesc de sus, de pe o pasarelă.

Coloniile penitenciare ”pun viața deținuților în pericol”

La fel ca și sistemul sovietic de gulaguri pe care l-au înlocuit, coloniile penitenciare “sunt adesea dure și puneau viața în pericol”, se arată într-un raport al Departamentului de Stat din 2021 privind încălcările drepturilor omului în Rusia.

Încălcările drepturilor omului sunt o caracteristică obișnuită în multe dintre aceste colonii, potrivit Departamentului de Stat al SUA, grupurilor pentru drepturile omului și altor persoane care au menținut un contact regulat cu prizonierii din Rusia.

“Condițiile din închisori și centrele de detenție au variat, dar au fost adesea dure și au pus viața în pericol”, se arată într-un raport al Departamentului de Stat din 2021 privind abuzurile asupra drepturilor omului în Rusia, scrie . “Supraaglomerarea, abuzurile comise de gardieni și deținuți, accesul limitat la asistență medicală, lipsa de hrană și salubritatea inadecvată erau frecvente în închisori, colonii penitenciare și alte centre de detenție.”

Raportul notează că “abuzul fizic și sexual din partea gardienilor de închisoare a fost sistemic”, că tortura deținuților a fost răspândită – uneori ducând la deces sau sinucidere – și că protecțiile anti discriminare pentru femei și persoanele de culoare nu au fost adesea puse în aplicare. De asemenea, legea nu interzice discriminarea bazată pe orientarea sexuală.

Coloniile penitenciare pot varia, dar multe dintre ele sunt în esență gulaguri sovietice reproduse, un sistem brutal de lagăre de muncă și închisori care a încarcerat milioane de oameni din anii 1920 până în anii 1950. Deținuții erau folosiți pentru agricultură, minerit sau exploatare forestieră în zonele slab populate ale țării sau lucrau în ateliere de sudură.

De obicei, astfel de complexe se găsesc în zonele îndepărtate din nordul și estul Rusiei, ca parte a unui sistem unic care are ca scop atât încarcerarea, cât și exilarea condamnaților, potrivit unui raport al Amnesty International publicat anul trecut. De multe ori poate dura săptămâni până când prizonierii ajung la închisori cu camioanele închisorii și cu vagoane de tren special concepute, numite Stolypins.

Deținuții sunt extrem de vulnerabili și pot fi dificil de localizat în timpul acestor călătorii dificile, notează Amnesty International. Acest lucru a devenit cunoscut odată cu încarcerarea unor personalități de profil înalt, precum oligarhul Mihail Hodorkovski, Nadejda Tolokonnikova, membră a trupei Pussy Riot, și liderul opoziției Aleksei Navalnîi, printre alții.