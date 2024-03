Cine va conduce lumea în anul 2050. Previziunea profesorului Alexandru Mironov: “Va fi curat acolo”

sunt tot mai numeroase, iar specialiștii spun că tehnologia va lua amploare și va crea noi lideri mondiali care vor controla lumea. Profesorul Alexandru Mironov a vorbit despre cum va arăta viitorul omenirii, invitat în cadrul emisiunii DC Edu.

Cine va conduce lumea în anul 2050

Într-un interviu exclusiv pentru , Profesorul Alexandru Mironov a prezentat viziunea sa asupra modului în care va arăta lumea după anul 2050.

, s-a pus accentul pe viitorul educației în era tehnologiei și a inteligenței artificiale. Profesorul a fost întrebat cum vede perspectivele acestui domeniu și dacă se anticipează o schimbare radicală în abordarea educației tradiționale în contextul noilor tehnologii.

Profesorul a oferit un pronostic interesant, sugerând că după 2050, Africa va juca un rol crucial în peisajul global. A subliniat că Africa nu se confruntă cu probleme energetice majore, datorită capacității restului lumii de a utiliza energie solară, iar acest lucru va conduce la un mediu mai curat în regiune.

De asemenea, a evidențiat progresul tehnologic în Africa, menționând universități solide și dezvoltarea infrastructurii moderne, cum ar fi cel mai rapid tren TGV din Maroc.

„Fac un pronostic. După 2050, Africa va conduce balul umanității pe planeta. Nu are probleme energetice pentru că restul omenirii a învățat să sugă soarele de energie și în Africa nu prea se aprind termocentrale, în schimb, fotovoltaicele și fermele merg peste tot. Deci va fi curat acolo. Am fost în Africa de Sud la universități foarte solide. Sigur că Africa de Sud e specială, față de altele, dar cel mai rapid tren TGV este in Maroc”, a spus pentru sursa citată profesorul Alexandru Mironov.

Ce regiuni ar putea deveni decisive pentru omenire

Profesorul a exemplificat și ambițiile de dezvoltare ale altor regiuni, precum Arabia Saudită, care își propune proiecte îndrăznețe și inovatoare, cum ar fi construirea unui turn cu o înălțime de 230 de kilometri.

A subliniat că, în ciuda inițialului scepticism, aceste proiecte sunt realizabile și demonstrează capacitatea de construcție și progresul tehnic al regiunii.

„Știți ce vrea să facă Arabia Saudită? Își permite proiecte îndrăznețe, dincolo de imaginație. Un bloc turn care are 230 km înălțime. A fost scandal mare că nu se poate, însa arhitecții au venit și au spus: „L-am și făcut!”. Din punct de vedere arhitectonic, el e gata. Proiectul e pus în mișcare. Cât va dura? 20 de ani. Cât va costa? 500 de miliarde de dolari. Arabia Saudită își permite”, a mai adăugat prof. Alexandru Mironov la DC News.