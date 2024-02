CFR . Trupa antrenată de Adrian Mutu a dat la Galați peste o echipă care, , a atacat în valuri. Tachtsidis a adus-o pe CFR Cluj în avantaj din penalty în minutul 88, însă tot de la punctul cu var italianul Juri Cisotti a marcat în minutul 90+6.

Ciprian Deac, resemnat după Oțelul – CFR Cluj 2-2: „O echipă matură nu primește gol în ultimele minute”

Ciprian Deac consideră că CFR Cluj a pierdut două puncte la Galați, ținând cont că echipa lui Adrian Mutu a reușit să întoarcă scorul în finalul meciului. prima repriză extrem de modestă făcută de CFR Cluj.

„Ținând cont că am fost egalați în minutul 90 e clar că am pierdut două puncte. A fost un joc de luptă. Galați este o echipă agresivă, care nu te lasă să joci. Sunt agresivi și puternici în duelurile unu la unu. Am avut un meci foarte greu.

Nu am făcut o primă repriză reușită. Am suferit. Ei în prima repriză au fost primii la minge și au reușit să deschidă scorul. Ulterior, am reușit să revenim și ne-a dat încredere.

Am intrat mai bine în a doua repriză, am reușit să dăm golul 2, dar din păcate am pierdut două puncte. Am văzut foarte multe în fotbal. E clar că o echipă matură nu trebuie să primească gol în ultimele minute.

„A fost o greșeală colectivă. Nu doar Muhar a greșit”

Ăsta e fotbalul, toți greșim. Cred că acolo a fost o greșeală colectivă. Nu doar greșeala lui Muhar, care a făcut penalty. Trebuia să rupem jocul mai repede și să nu se ajungă până în careu”, a declarat Ciprian Deac, la finalul meciului.

Ciprian Deac va fi suspendat pentru meciul din etapa următoare în care CFR Cluj joacă în deplasare cu Farul. Totuși, fotbalistul 38 de ani consideră că Adrian Mutu va reuși să-l înlocuiască cu succes.

„Voi fi suspendat pentru următorul meci. Sunt mulți jucători la CFR Cluj, suntem 30 de jucători și nu are nimeni locul de titular asigurat. Nu se va simți lipsa mea.

Toți jucătorii vor da 100%. S-au făcut schimbări. Nu a fost același ’11’ de când a venit Adrian Mutu. S-au rulat jucătorii pentru că avem un lot numeros și avem jucători de valoare.

Se vor înjumătăți punctele și vom vedea. Eu cred că avem valoarea să ne batem până în ultimele meciuri la campionat”, au fost cuvintele lui Ciprian Deac.

CFR Cluj a irosit șansa de a se apropia, cel puțin temporar, la 7 puncte de liderul FCSB. În urma remizei de la Galați, ardelenii au ajuns la 49 de puncte, cu două etape rămase din sezonul regulat. Echipa finanțată de Neluțu Varga va coborî pe locul 3, dacă Rapid o învinge pe teren propriu pe UTA Arad.