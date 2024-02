Ciprian Deac, transformat în timp record de Adi Mutu în „coșmarul” lui Gigi Becali. „E ca și cum are 27, nu 37 de ani”

CFR Cluj a renăscut sub bagheta lui Adrian Mutu, are două victorii consecutive și începe să spere din nou că s-ar putea bate cu șanse reale la titlul de campioană în SuperLiga. În plus, ardelenii mai au un motiv de bucurie: l-au redescoperit pe

Ciprian Deac, resuscitat în timp record de Adi Mutu: „Zici că are 27 de ani!”

4-1 cu FC Voluntari și 2-1 în deplasare cu Petrolul, iar Și trupa din Gruia mai are un atu care o ajută să viseze frumos. a renăscut ca Făt-Frumos din poveste și a redevenit om de bază la ardeleni.

3 pase de gol cu FC Voluntari și un gol decisiv marcat în prelungiri la Ploiești, ce poți să-ți dorești mai mult de la un jucător de 37 de ani, care se prezintă ca unul de 27, cum bine îl caracterizează actualul său antrenor.

„Cum ai reușit Adi să-l resuscitezi într-un timp record pe Deac? Este Deac de acum câțiva ani, care lua campionatele pe bandă rulantă… Nu știu ce i-ai făcut, pentru că aici clar e mâna antrenorului… Nu se poate ca acum două săptămâni să nu joace nimic și brusc, la trei zile după ce ai venit tu, să joace așa. Ce s-a întâmplat de l-ai transformat iar pe Deac în coșmarul lui Gigi Becali?”, l-a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii pe Adrian Mutu.

„Aș fi vrut să-mi iau eu toate meritele în ceea ce privește forma lui Deac, dar nu este așa… Este meritul lui, pentru că e un jucător super profesionist… Știm cu toții modul cum se antrenează, stilul de viață pe care-l are.

Eu nu am făcut altceva decât să-i dau încredere, ăsta a fost cel mai important lucru. Restul… S-a văzut ce valoare are, în două meciuri a dat un gol și trei pase de gol. Ciprian avea nevoie doar de încredere, în rest nu ai nicio problemă cu el. Se antrenează bine, știe ce înseamnă spiritul CFR-ului, este liderul nostru în teren. Mă bucur când văd așa ceva, că joacă parcă ar avea 27 de ani, nu 37…

Am fost și coechipieri de câteva ori la echipa națională, respect jucătorii care au valoare, respect jucătorii care sunt embleme pentru clubul la care eu antrenez.

Am avut o discuție cu el, nu pot să spun că i-am intrat în minte, pentru că nu era nevoie de acest lucru, el doar aștepta momentul să i se dea încredere și restul se vede. Probabil simte și el încrederea pe care o am în el și de aceea încearcă să dea maximum”, a răspuns Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce se difuzează în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

Adi Mutu remarcă spiritul de învingător al lui Ciprian Deac

Tehnicianul CFR-ului l-a lăudat pe Ciprian Deac și pe ceilalți jucători pe care îi antrenează pentru spiritul de învingători de care dau dovadă, acesta fiind și secretul revenirii miraculoase din meciul cu Petrolul de la Ploiești.

„Ciprian Deac este important pentru că CFR are un spirit de învingător, îl pierduseră puțin în ultima perioadă, dar acum, odată cu Ciprian, și echipa își revine.

Per ansamblu, la Ploiești, noi am fost echipa care a condus jocul, am impus ritmul meciului… Normal că am suferit în repriza a doua pe câteva contraatacuri foarte periculoase ale lor, dar știam acest lucru. Câteodată trebuie însă să riști, de aia mi-a plăcut de băieți, le-am spus că trebuie să creadă până în ultima secundă, noi suntem CFR și nu trebuie să ne dăm bătuți indiferent care va fi scorul”, a mai spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune de poate fi urmărită în premieră pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube Fanatik în fiecare luni, marți și vineri, de la 17:30.

