Adrian Mutu răsuflă uşurat după victoria obţinută în prelungiri de CFR Cluj: “Ştiu cum e să şi să pierzi în ultimul minut!”. Remarcatul “Briliantului”

. Golul victoriei ardelenilor a fost marcat în prelungirile meciului de Ciprian Deac, după o gafă uriaşă comisă de Paul Papp. Mutu a început perfect mandatul la CFR, cu două victorii din două meciuri.

Adrian Mutu răsuflă uşurat după victoria obţinută în prelunigiri de CFR Cluj

Adrian Mutu a trăit la intensitate maximă finalul de meci şi a răsuflat uşurat după golul marcat de Ciprian Deac. La final, “Briliantul” a spus că nu este supărat pe ratări, atâta timp cât echipa a marcat de 6 ori în primele două meciuri:

„Știu cum e să și pierzi în ultimul minut. E o bucurie când câștigi și întorci rezultatul. E victoria băieților, au crezut în ea, au avut o atitudine bună. Le-am zis să nu renunțe. Am făcut un meci bun, Petrolul e o echipă redutabilă, care se apără bine și pleacă pe contraatac.

Au avut apoi câteva situații, ne-au surprins pe contre, noi a trebuit să atacăm pozițional. Nu m-a mulțumit că nu am fost atenți să rupem din fașă contrele echipei adverse, chiar dacă știm că riscăm un contraatac.

Am reușit de cele mai multe ori, dar suntem o echipă mare și trebuie să ne obișnuim că așa joacă celelalte echipe cu noi. Bîrligea și Otele au avut ocazii, dar am dat 6 goluri în două meciuri de când am venit, nu pot spune că sunt supărat pe ratări”, a spus Mutu.

“Briliantul” îl laudă pe El Kaddouri: “Poate juca în orice campionat!”

Antrenorul lui CFR Cluj a declarat că Manea va fi lăsat să plece dacă va avea o ofertă bună şi , despre care spune că poate evolua în orice campionat din lume:

“Mi-am asumat să-l bag pe Matei Ilie, trebuie să mai învețe, suferă în duel cu jucători mai experimentați, dar va mai învăța. Nu pot spune că Manea rămâne, spre binele lui ne gândim să îl lăsăm dacă va avea oferte bune.

Sper să fie cu capul la CFR Cluj, nu ar fi OK altfel. Dacă Otele ar pleca, vom avea înlocuitor pe măsură. El Kaddouri are mare talent, de la meci la meci crește fizic, asta mă interesează, altceva nu am ce să îi spun, poate juca în orice campionat”, a spus Mutu la finalul meciului cu Petrolul.

CFR Cluj este pe locul doi în SuperLiga şi s-a apropiat la 8 puncte de liderul FCSB, echipă care are un meci mai puţin disputat. Ardelenii vor evolua în etapa viitoare în derby-ul “vişiniu” cu Rapid.