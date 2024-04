Ciprian Marica, atac cu talpa sus la doi fotbaliști din naționala României: unul este de la FCSB! „Nu degeaba joacă unde joacă”

Fostul atacant al naționalei, În cursul zilei de miercuri, acționarul Farului și-a dat cu părerea despre valoarea lotului naționalei.

Atac la Florinel Coman și Andrei Burcă

Ciprian Marica nu a fost tocmai subtil și a atacat direct, ba chiar a dat nume de jucători care nu se ridică la nivelul pretențiilor echipei naționalei. Interesant este că unul dintre cei vizați este chiar crescut la Academia Gheorghe Hagi.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist al FCSB-ului spune că apreciază atmosfera din rândul jucătorilor naționalei, dar a semnalat că din punct de vedere sportiv sunt niște limite la nivelul echipei. Marica a dat exemplu meciul amical împotriva Columbiei, de la Madrid.

“Cumva, îmi place toată euforia din jurul echipei naționale, că putem ieși din grupe, că putem câștiga Euro, cum au făcut Grecia și Danemarca. E un vibe bun, îți hrănește entuziasmul.

ADVERTISEMENT

Dar meciul împotriva Columbiei ne-a arătat că avem niște limite. Nu avem jucători care evoluează la Real Madrid și Barcelona. Nu întâmplător nu îi avem, au niște limite”, a punctat oficialul Farului, conform .

Nici Edi Iordănescu nu a scăpat

Ex-internaționalul și-a continuat ideea și și Florinel Coman au intrat în vizorul lui Ciprian Marica. Acesta este de părere că Burcă și Coman nu se pot ridica la nivelul unor meciuri de turneu final. Marica nu l-a ratat nici pe selecționerul Edward Iordănescu.

ADVERTISEMENT

“Burcă nu degeaba joacă în Arabia, are lipsurile lui. Fotbaliștii care nu joacă la echipele de club nu prea sunt în formă, avem mulți fotbaliști din Serie B… Florinel Coman, la nivelul fotbalului românesc, e foarte bun.

Când îl duci la echipa națională, vezi că nu mai este la fel ca în campionatul românesc. Nu mai este cel mai bun, nu mai face diferența. La echipa națională trebuie să iei cei mai în formă jucători.

ADVERTISEMENT

În ultimele două meciuri amicale, din iunie, Edward Iordănescu trebuie să fie sigur deja de primul „11”. Dacă până acum am testat, am văzut, am analizat, în ultimele două amicale trebuie să ne arate ce vrea să joace la Euro”, a punctat Marica, conform gsp.