Claudia Ghițulescu, confesiuni despre tragediile care i-au marcat viața: „Mi-am învins moartea”

Claudia Ghițulescu, una dintre cele mai talentate tinere cântărețe din Oltenia, are o poveste de viață demnă de un roman.

Artista care îi încântă pe români cu cântecele sale învolburate de spiritul tradițiilor de altădată a povestit într-o emisiune difuzată pe Youtube despre cumpenele prin care viața a trecut-o.

Vedeta muzicii populare românești povestește fără menajamente despre cum și-a văzut moartea cu ochii, dar și despre pierderea dureroasă a unei sarcini.

Claudia Ghițulescu și dramele vieții sale

„A fost un moment când eu mi-am învins moartea. Atât am apucat, să trag aer în piept. Știu că mi-a venit, așa, ceva în cap și, atâta, m-am trezit după trei zile. Și când am văzut că una nu avea picior, cineva nu avea o mână, tot din accidente, atunci am realizat cum e viața, că e și dură!”, a povestit Claudia Ghițulescu în emisiunea „Viața vedetelor” de pe .

Folclorista a continuat să ofere o serie de dezvăluiri care fac oricui pielea de găină. „Când am văzut-0 pe mama, în ușă, și am văzut că a căzut jos din picioare…”, și-a amintit Claudia despre cumplitul accident de mașină din care a supraviețuit.

Claudia a vorbit și despre căsătoria nefericită cu fostul ei soț, despre care a aflat că i-a fost infidel de la unul din prietenii săi.

Cântăreața de muzică folclorică a mărturisit că a existat un moment în care, pentru a-și alina pierderea copilului ei, a vrut să înfieze un copil.

„Fetița pe care am botezat-o, am vrut s-o iau s-o înfiez”, a mai spus Claudia.

Claudia a vorbit despre pierderea copilului ei acordat pentru FANATIK, în luna noiembrie a anului trecut. Atunci, artista a spus cât de mult a afectat-o tragedia prin care a trecut, dar și cum a reușit să treacă peste.

Pierderea copilului, confesiuni dureroase pentru FANATIK

„Am trecut printr-o perioadă grea când am pierdut copilul. Mă rugam: Doamne, dă-mi putere. Am puterea de a înțelege când Dumnezeu hotărăște ceva în locul meu. Am mers mai departe cântând. M-am rupt de suferința aia. M-a ajutat să merg în mijlocul oamenilor, să cânt, să uit de ce aveam în suflet. A urmat apoi divorțul, a fost lovitură după lovitură.

Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost divorțul. Momentul ăla nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Acum am văzut și m-am gândit că decât să stau într-o relație toxică, mai bine să își facă fiecare viața cum ne este pe plac”, a spus anul trecut Claudia, pentru FANATIK.