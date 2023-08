Claudia Pătrășcanu a ajuns la spital în vacanță! Ce i s-a întâmplat vedetei în Turcia

Claudia Pătrășcanu a ajuns la spital. Se afla în vacanță și trebuia să aibă parte de unele dintre cele mai frumoase clipe, dar iată că nu a fost așa.

Claudia Pătrășcanu a ajuns la spital în vacanță

Vedeta a plecat în Turcia cu copiii, în . Aceasta a povestit că a fost nevoie să stea la spital din cauza unor probleme cu urechea.

Cântăreața a spus că problemele au început imediat după ce a aterizat. Ea simțea o durere imensă și crede că i s-a fisurat timpanul din cauza presiunii din timpul zborului.

„Am întâmpinat și câteva mici probleme să zic, pe care le-am trecut, și mulțumesc lui Dumnezeu. Am stat în spital aici, în Antalya.

Vai de capul meu ce am pățit, dar nu am vrut să îmi stric nici mie vacanța, nici copiilor. Și de data aceasta, Dumnezeu așa mă ajută de fiecare dată și mă ridică”, a început să povestească vedeta.

Ce tratament a primit Claudia Pătrășcanu

Astfel, vedeta privat din Antalya imediat după aceea. Ea chiar a stat internată o noapte pentru a fi supravegheată de medici.

Claudia Pătrășcanu spune că a dat peste un medic foarte bun. Vedeta a luat antibiotice pentru a-și reveni, iar acum se simte mult mai bine. Totuși, vedeta trebuie să continue tratamentul încă șapte zile de acum încolo.

„Nu vreți să știți că imediat cum am aterizat, am avut niște probleme cu urechea, cred că de la presiunea din zbor mi s-a fisurat timpanul și am ajuns de urgență la spital aici, în Antalya.

Am cunoscut o doamnă doctor atât de bună. M-au pus imediat pe antibioic, am stat o noapte internată într-un spital privat, a doua zi am continuat cu antibioticele, șapte zile o să iau, dar sunt bine.”, a spus Claudia Pătrășcanu, pe rețelele de socializare.