Claudia Pătrășcanu reacționează la amenințările lui Gabi Bădălău: „Mâine, poimâine spune că eu i-am spart casele”

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu pare să nu se mai termine. Chiar dacă și-a regăsit fericirea în brațele altei femei, fiul senatorului PSD nu vrea nici în ruptul capului să-i acorde divorțul fostei soții și chiar o amenință cu plângerea penală.

În replică, frumoasa mămică îl acuză că încearcă, de fapt, să obțină custodia copiilor și îi transmite că nu se dă în lături de la nimic pentru îngerașii ei: „De ce să stea copii mei lângă el și familia lui? Eu unde sunt, am murit?”.

Cu toate acestea, Bianca Drăgușanu a recunoscut că Bădălău junior este bărbatul alături de care speră să-și petreacă tot restul vieții: „Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc”.

Claudia Pătrășcanu răspunde amenințărilor lui Gabi Bădălău. Nu are de gând să renunțe la custodia copiilor

„Sunt tertipuri ale lui Gabi Bădălău ca să îmi facă rău. Mâine-poimâine va spune că eu i-am spart casele, i-am furat banii, i-am luat ceasurile. Subiectul este altul.

Eu sunt o mamă fisperată și vreau să lupt pentru drepturile copiilor mei. De ce să stea copiii mei lângă el și familia lui? Eu unde sunt, am murit?

O fi el Gabi Bădălău, dar eu sunt claudia Pătrășcanu, mama copiilor mei. Nu știu unde vrea să ajungă. Divorțul nu mi l-a dat, amenințările le face. Îmi pun copiii în pericol venind public să spun toate aceste lucruri”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

Bianca Drăgușanu se mărită pentru a treia oară. Gabi Bădălău este alesul

Nici nu s-a uscat bine cerneala pe certificatul de divorț, că blondina este gata să-și pună din nou pirostriile. După o vacanță romantică în compania lui Gabi Bădălău, fiul senatorului social-democrat este bărbatul cu care vrea să-și petreacă tot restul vieții.

„În momentul de față chiar cred ca trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură in vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o vacanță.

O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. Am spus ca vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto.

Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim.

Eu tot ce primesc dau dublu înapoi. Eu creez dependență și consider că lucrul ăsta este minunat”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.