Claudia Pătrășcanu avut parte de o surpriză de proporții din partea fostului soț, Gabi Bădălău. Bărbatul este dispus să găsească o variantă de a cădea la pace.

Cei doi sunt în plin proces de divorț, unul care durează de un an și jumătate și care a fost cu destul de mult zgomot. Au fost aruncate acuzații de ambele părți. Ei se luptă și pentru custodia celor doi băieți.

Se pare că Bădălău vrea s-o împace pe fosta soție. Cu doar trei zile în urmă, aceasta declara că omul a avut un comportament neadecvat în preajma copiilor și se afla și sub influența unor substanțe.

Claudia Patrășcanu, surpriză de proporții din partea lui Gabi Bădălău. Ce este dispus să facă acesta

Dan Capatos, în cadrul emisiunii pe care o prezintă, Xtra Night Show, a citit un mesaj din care reieșea că Gabi Bădălău este dispus că îngroape securea războiului. Acesta preciza că este de acord să cumpere o casă pentru cei doi copii ai săi și mama lor și nu doar atât.

Se pare că bărbatul a acceptat să plătească și taxele de școlarizare ale celor mici: „Eu sunt de acord să iau o casă într-un complex rezidențial, Tunari, Sisești, Otopeni, Pipera, gata mobilată, să înscriem băieții la școala americană, plătesc eu pe un an avans taxele de școlarizare”.

„Găsim o variantă să iau și o mașină bună pentru băieți să aveți să vă deplasați. Mă ocup eu de ce înseamnă cheltuieli pentru băieți, pentru casă, pentru voi”, a adăugat bărbatul, potrivit Libertatea.

„Cred că e o soluție mai bună pentru noi, mai ales pentru băieți. Gând bun și aștept un feedback”, a încheiat acesta.

Nu este prima dată când cei doi încearcă să găsească o cale de împăcare de dragul celor mici. Luna trecută, cu ocazia zilei de naștere a unuia dintre băieți, foștii parteneri de viață au petrecut ore bune împreună cu cei mici. Claudia a specificat clar că nu s-a schimbat nimic între ei: „Vă îmbrățișez și pentru a nu da curs discuțiilor… astăzi ne-am reunit doar pentru aniversarea lui Nicolas.”

Gabi Bădălău a fost în atenția presei o perioadă bună de timp, datorită relației cu Bianca Drăgușanu. Cu privire la acest aspect, fosta parteneră de viață a precizat că își dorește ca blondina să-i bage mințile în cap: „sper ca fata asta să-i bage mințile în cap, să îl facă să înțeleagă că nimeni nu are nimic cu el, că vreau doar să-mi cresc copii liniștită. Nu o cunosc pe Bianca Drăgușanu, nu am vorbit niciodată, am văzut-o doar la tv. Le doresc tot binele din lume și chiar să fie fericiți”. Între timp, cei doi s-au despărțit.

