Claudia Puican, destăinuiri despre începutul relației cu Armin Nicoară. Cum ea i-a schimbat lui viața

Claudia Puican și-a deschis sufletul, de curând, în cadrul unui interviu și a spus cum l-a întâlnit pe Armin Nicoară, dar și cum ea a fost cea care i-a schimbat lui viața. Cu ce l-a ajutat faimoasa cântăreață pe îndrăgitul saxofonist?

Claudia Puican, mărturisiri despre cum a început relația cu Armin Nicoară

și inclusiv din industria muzicii de petrecere. Sunt împreună de peste cinci ani, iar din 2021 sunt și soț și soție. De asemenea, visează să ajungă și părinți. Ca să fie până în acest punct, au trebuit să depășească anumite etape, obstacole.

Claudia Puican spune că s-a cunoscut cu Armin Nicoară la un eveniment muzical și că ea a fost cea care a făcut primul pas. S-a simțit atrasă de el și a încercat să-i cucerească inima. Însă, acesta a avut o oarecare reținere, deoarece nu credea că este demn de o relație, din cauza afecțiunii pe care o are, diabetul.

Treptat, a acceptat să înceapă o poveste de dragoste cu cea care acum îi este soție. Tot aceasta l-a ajutat să scape de complexul său și să capete încredere în forțele proprii. I-a subliniat că are o boală de care se poate trata.

”Cred că el tot timpul și-a implantat în cap că are diabet și „Cine mă place pe mine”, cine o să mă ia pe mine așa. El de la diabet el nu e grăsuț, el e ca mine, mai slăbuț, și tot timpul avea o părere greșită despre el . El și-a pus singur eticheta și am încercat să-l vindec de treaba asta, i-am zis că e sănătos, câți oameni nu au afecțiunea asta?

Bolile incurabile sunt cancer, cu diabetul poți să trăiești. Am încercat să vorbesc cu el și atunci ne-am apropiat, când a văzut că eu sunt o fată bună și vreau să-l ajut să meargă pe drumul cel bun.”, a declarat Claudia Puican în emisiunea , de pe Metropola TV.

Claudia Puican și Armin Nicoară și-au ținut ascunsă relația o perioadă

O bună perioadă, Armin Nicoară nu și-a dorit să recunoască idila cu Claudia Puican. În cele din urmă, interpreta a făcut primul pas și în această situație, dar și anumite contexte i-au dat de gol.

”Noi de când am început să cântăm împreună am fost legați, stăteam doar împreună la evenimente, povesteam pe mașină, la hotel stăteam nopțile. Am fost la un eveniment la Paris și nu știu ce a fost în capul meu și nu mi-am luat haine de schimb, pijamale.

Mi-au zis că nu am altă variantă decât să dorm cu Armin în cameră și de acolo s-a produs inevitabilul. Eu îmi doream, noi eram practic, dar nu știam cum să dăm cărțile pe față. El aștepta de la mine să zic, să am inițiativa.”, a mai precizat solista.

Pentru sursa menționată anterior, Claudia Puican a mai precizat și că Armin Nicoară filtra la începutul relației lor și cu alte femei și cu greu s-a dezlipit de acest obicei. Totodată,