Claudia Puican s-a despărțit đe Armin Nicoară! Planurile lor au fost date peste cap

Claudia Puican, soția lui Armin Nicoară, a surprins pe toată lumea, pe Instagram, când a scris că este singură în vacanță și îi e foarte bine. Fanii cuplului au început să își pună întrebări legate de stabilitatea căsătoriei celor doi, mai ales că, de obicei, în călătorii au fost mai mereu împreună.

Claudia Puican, separată de Armin Nicoară. De ce n-a mai ajuns saxofonistul cu ea în vacanță

FANATIK a aflat adevărul chiar de la Claudia Puican. Ei bine, cântăreața n-a mers chiar singură la munte, în România, ci alături de prietenii și familia lui Armin Nicoară. Într-adevăr, în această vacanță trebuia să fie prezent și saxofonistul, doar că a fost nevoit să absenteze.

Șederea de cinci zile la cabană a fost plătită deja, așa că nici Claudia Puican și nici familia lui Armin Nicoară nu au vrut s-o piardă. „Armin are niște treabă de rezolvat acasă și, ca să nu pierdem vacanța, am plecat singură, cu restul grupului. Sunt cu familia lui. Stăm cinci zile la munte”, a lămurit Claudia Puican situația din căsnicia ei, în exclusivitate pentru FANATIK.

Despre această vacanță Armin Nicoară ne-a vorbit, de altfel, de curând. Era antamată din timp, însă ceva neprevăzut s-a ivit astfel încât Armin Nicoară să nu poată petrece alături de frumoasa lui soție.

Excursia a fost din timp planificată

„Trebuia să plec la schi, dar am anulat. Nu am mai fost într-o stare bună. A plecat doar fratele meu și vom pleca și noi. Dar de prin 28 ianuarie când va fi și ziua fratelui meu. Mergem în Italia la un resort, să ne putem relaxa și la un spa și să fie puțină mișcare la schi.

Trebuia să plecăm la început de februarie și în Punta Cana. S-a anulat, colega noastră, Stana Stepanescu este gravidă și nu mai poate zbura și am anulat plecarea”, povestea saxofonistul pe 11 ianuarie, pentru FANATIK.

De altfel, relația dintre Armin Nicoară și Claudia Puican nu a fost mereu roz. a recunoscut, tot pentru FANATIK, că a fost destul de supărată din cauza scandalului pe care . În urma unei apariții în emisiunea lui Cătălin Măruță, la PRO TV, Georgiana Lobonț a luat foc și l-a pus la colț pe finul ei, într-o postare făcută pe o rețea de socializare.

Scandalul dintre Armin și nașa Georgiana Lobonț a supărat-o pe Claudia. Ce a dezvăluit saxofonistul despre cântăreață

Armin mărturisise că Georgiana i-ar fi datorat niște bani, însă cântăreața a negat acest lucru și l-a făcut terci pe cel care până mai ieri îi era prieten de familie. Situația și pe Claudia Puican, care ne-a spus că i-a zis lui Armin să se oprească, lucru pe care soțul ei l-a și făcut, în cele din urmă.

„Asta e viața, nu am ce să fac. Nu pot cu oamenii ăștia și n-am să ajung la comun acord. Nu mai dau nicio declarație nici de bine, nici de rău, nici de nimeni! Doar să mă lase în pace. Nu pot să nu mă mai supăr. Ce să zic? Clar mă doare! Mă doare că un cuvânt nu mai e cuvânt. Adică, se zice, `Vino aici la mine, uite, să fac asta! Și după aia du-te încolo`, pe ideea asta. (se referă la faptul că Georgiana Lobonț ar fi profitat de el, n. red.).

Bă, facem așa, împărțim totul bine, frumos, acolo. Totul era frumos ca, după aceea, când vezi ce s-a întâmplat… Greu… Să mai faci împărțelile! Am zis asta e viața. Nu mai îmi pare rău, chiar nu mai vreau să spun nimic”, ne mai povestise Armin Nicoară de curând.