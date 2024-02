Armin Nicoară și Claudia Puican se tem că divorțează? Și-au luat o nouă măsură de precauție

Armin Nicoară și Claudia Puican și-au pus fanii pe gânduri. Celebrii cântăreți de muzică de petrecere lasă de înțeles că au dubii asupra mariajului lor. Asta în condițiile în care iau în calcul și să devină părinți în viitorul apropiat. Ce a dezvăluit îndrăgitul saxofonist?

Armin Nicoară și Claudia Puican au dubii față de mariajul lor? Ce măsură de precauție și-au mai luat

. După ce înainte de căsătorie spuneau că au încheiat un contract prenupțial, cu scopul de a nu exista probleme între ei, în cazul unei despărțiri, de data aceasta au mai luat o măsură cu privire la acest subiect.

Renumitul saxofonist ”a dat din casă” și a dezvăluit că el și soția au căzut de comun acord să își facă separat conturi de youtube, cu scopul de a nu se ivi neînțelegeri legate de vizualizări și bani, în eventualitatea unui divorț.

Tânărul artist consideră că el și partenera de viață trebuie să-și asigure fiecare proiect pe care îl inițiază. De asemenea, este de părere că ambii își vor da mai mult interesul pentru propria carieră dacă vor avea canale de youtube distincte.

”Și-a făcut și canal separat de YouTube. Am sfătui-o și pentru ea ca artist, să-și dea interesul pentru ea, că Doamne Ferește. Noi când am făcut nunta am făcut contract prenupțial, m-am gândit că dacă vreodată Doamne Ferește nu mai suntem împreună, ea să rămână fără un canal de YouTube?

Așa că i-am zis că să-și facă și ea un canal de YouTube, așa cum și eu am, iar acolo să-și încarce toate proiectele pe care le are. Cumva parcă simți să-ți dai interesul mult mai mult când e pentru tine”, a declarat artistul pentru .

Ce spune Armin Nicoară despre colaborarea muzicală a soției lui și cu alți artiști

Claudia Puican colaborează în ultima vreme și cu alți interpreți în afară de partenerul de viață. Asta în condițiile care cei doi și-au obișnuit publicul să cânte doar împreună. Fanii lor s-au gândit că Armin Nicoară ar putea fi gelos pe soția sa din cauză că l-a ”părăsit” , însă nu este așa.

Pentru sursa menționată anterior, Armin Nicopară a precizat că el a fost cel care și-a îndemnat partenera să se mai afișeze și cu alți colegi de breaslă. În opinia artistului, astfel ambii au mai scăpat de monotonia care intervenise între ei.

”Nu sunt împotriva acestui lucru, chiar eu am încurajat-o pentru că atunci când stai foarte mult timp într-o relație mai intervin discuții, monotonie, i-am zis că Claudia, fă treaba asta, eu zic să încerci să faci și fără mine. Vorbește și cu alți artiști, discută cu ei și poți face niște piese cu ei. Eu nu mă împotrivesc în niciun fel. Cum eu colaborez cu diferite artiste, așa îi doresc și ei să facă piese cu diverși artiști. Poate prinde mai bine, poate lumea vrea să o vadă și pe ea singură fără mine, așa cum mă văd și pe mine”, a mai transmis solistul.

Claudia Puica și Armin Nicoară formează un cuplu de peste cinci ani. Cei doi s-au cunoscut prin prisma meseriei, iar din 2021 sunt și soț și soție.