Claudiu Keşeru, conflict la distanţă cu Gigi Becali: “Ştiam la ce mă înham!” / “La cum vorbeşte, poate nu mai are ocazia să dea goluri la FCSB”

Claudiu Keşeru a adus un punct pentru FCSB în remiza, , transformând penalty-ul din minutul 90+2. Atacantul a marcat după patru luni în Liga 1 şi spune că a fost un meci pe care roş-albaştrii l-au făcut singuri dificil.

Claudiu Keşeru, după remiza cu FC U Craiova: “Sunt un jucător căruia nu îi e frică de repsonsabilităţi”

“Sunt contrariat. Am făcut o primă repriză bună şi dacă am fi marcat sunt sigur că am fi tranşat meciul. Intervine şi factorul psihic când ratezi şi ne-au taxat. În partea secundă am forţat un pic haotic, dar am scos un punct.

De ceva vreme mă simt ok, astăzi şi jocul m-a pus în valoare pentru că am avut atacuri poziţionale, punctul meu forte. Nu a fost un joc pe tranziţie. În final, am reuşit să înscriu. Puteam să o facem de mai multe ori, dar cred că nu era corect.

De obicei se decide executantul din primul 11. Sunt un jucător căruia nu îi e frică de repsonsabilităţi şi am luat eu mingea. Nu ştiu exact la faza respectivă, dar mi s-a părut în careu. M-a călcat, am pus piciorul în faţa lui”, a spus Keşeru.

Keşeru, conflict la distanţă cu Gigi Becali: “Am trecut prin mai multe stări când am citit declaraţiile patronului”

În această iarnă, a declarat că vrea “să scape” de salariul de 25.000 de euro al lui Claudiu Keşeru, iar declaraţiile nu i-au căzut bine atacantului. Chiar dacă a vrut să se abţină, atacantul a recunoscut că declaraţiile patronului nu i-au căzut bine:

“Tăcerea este de aur. Nu vreau să fac un caz personal. Fiecare are o opinie. Eu îmi văd de treaba mea. Sunt un jucător profesionist, asumat, care ştia la ce se înhamă şi îmi duc la bun final contractul. Cu entuziasm.

Am trecut prin mai multe stări când am citit declaraţiile patronului. Toată lumea îl ştie pe nea Gigi şi chiar nu vreau să comentez. Avem mulţi jucători tineri în echipă şi nu ar trebui influenţaţi negativ.

Dacă voi avea ceva de spus o voi face la finalul contractului sau în privat. Deocamdată avem o luminiţă la capătul tunelului. Este o cursă de durată în care se vor vedea nervii. Sperăm ca la final să fim acolo“, a spus Keşeru.

Gigi Becali a replicat imediat: “Să vedem dacă mai are ocazia să mai dea goluri la cum vorbeşte”

Declaraţiile nu au fost pe placul lui Gigi Becali, care a intervenit şi l-a ameninţat pe Keşeru că e posibil să nu mai prindă minute dacă vorbeşte de nemulţumiri la televizor:

“Eu am spus despre Keşeru că scăpăm în vară, referitor la bani. Nu că nu îl mai folosim. Când am spus că scap de el, m-am referit la bani. El ia banii. În vară termină contractul. Ce să se mai simtă?

Să vedem dacă mai are ocazia să mai dea goluri la cum vorbeşte. A dat un gol şi bate lovituri din stânga cu piciorul stâng. De ce să bată aşa? Nu e Tavi Popescu acolo, care trebuie să bată cu piciorul drept?”, a spus Becali la Digisport.