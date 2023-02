Claudiu Năsui, fostul ministru al economiei, chemat la DNA. Politicianul USR, audiat în dosarul Romarm

Claudiu Năsui, ministru al economiei în perioada 23 decembrie 2020 – 6 septembrie 2021, a fost audiat la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

Continuă audierile în dosarul Romarm. Fostul ministru al economiei, Claudiu Năsui, prezent la DNA

Politicianul USR s-a prezentat la DNA pentru a da declarații în dosarul de corupție de la Romarm. În această speță .

Acest dosar instrumentat de procurorii de la Direcția Națională Anticorupție are legătură cu achiziția de măști de protecție și materiale de producție în prima perioadă a pandemiei de Covid-19.

La intrarea în sediul DNA, Claudiu Năsui a precizat motivele prezenței sale în instituție. El a spus că a fost citat ca martor.

”Am fost citat în calitate de martor. Este important să colaborăm cu autoritățile în astfel de situații.

Am făcut plângeri la DNA când mi s-a părut că sunt fapte penale”, a spus Năsui în fața jurnaliștilor.

Năsui, în urmă cu o săptămână: ”Cât am fost ministru al economiei demarasem procedurile de schimbare din funcţie a directorului Romarm”

Pe 31 ianuarie, Claudiu Năsui dezvăluia, pe Facebook, că în perioada în care a condus ministerul a demarat procedurile de , inculpat în dosarul privind achiziţia de măşti neconforme.

Același oficial USR a spus că acţiunile sale au fost oprite de actualul ministru al energiei, Virgil Popescu.

”Cât am condus ministerul economiei am demarat procedurile de schimbare a domnului Țuțu. Evident domnul în cauză a aflat și a urmat încă o campanie de presă împotriva mea. Dar asta nu mai contează. Am apucat să schimb CA-ul Romarm cu oameni extraordinari, anunțați prin comunicat de presă, nu pe șest ca acum.

Ce credeți că a urmat? Emisiuni cu ‘Năsui propune un bancher șef la armament’. Nu erau buni oamenii din privat care au trecut testul pieței reale. Erau buni pensionarii speciali printre care și un fost polițist din Strehaia, omul de casă al lui Virgil Popescu, care era prin mai toate companiile de stat.

Puteți să vă imaginați genul de protecție masivă pe care o avea domnul Țuțu din partea sistemului. Iar ei mai departe cotizează oriunde trebuie ca să rămână în funcție sau ca să-și consolideze poziția. De aceea domnul Virgil Popescu a repus în funcție toți administratorii speciali din companiile de stat pe care îi dădusem eu afară și a oprit, evident, procedura de concediere a domnului Țuțu”, a scris Năsui.