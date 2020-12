Ce spune Claudiu Târziu, simpatizant al legionarilor despre Corneliu Zelea Codreanu

Claudiu Târziu, copreședintele Alianței pentru Unitatea Românilor și simpatizant al legionarilor a discutat despre Corneliu Zelea Codreanu în timpul emisiunii “Legile puterii” la Realitatea Plus. Politicianul a vorbit despre liderul Mișcării Legionare și despre rezistența armată anticomunistă.

Fostul membru al Consiliului Național de Coordonare al Coaliției pentru Familie este cunoscut pentru articolele sale prin care își exprimă simpatia față de anumiți legionari și de retorica sa care relativizează ororile comise de aceștia în perioada interbelică.

Târziu, jurnalist la publicatia rostonline.ro și proprietar al Editurii Rost, este în ultimele zile prezent în mai multe studiouri de televiziune, acesta intrând chiar în polemici aprinse.

Claudiu Târziu, declarații despre liderul mișcării legionare, Cornezliu Zelea Codreanu

“Corneliu Zelea Codreanu nu este bunicul meu, nu l-am cunoscut, a murit săracul acum vreo 80 de ani. Eu cunosc foarte bine istoria noastră din secolul XX, m-au preocupat totalitarismele, am vrut să înțeleg dacă românii au acceptat jugul comunist fără vreun fel de rezistență.

Asta s-a spus despre noi, iar din această cauză am fost numiți, ca popor, niște ‘paria’ și nu a fost așa. Știți ce am aflat? Am avut cea mai lungă rezistență armată din munți, am avut oameni închiși în pușcăriile comuniste 15-20 de ani, au cunoscut acolo o metanoia și au devenit sfinți.

Nu e treaba mea să-l calific pe Zelea Codreanu, nu dau eu verdicte. Eu zic că este greu, mai ales prin grila prin care noi citim acum istoria cu alte rigori și alte exigențe, să te pronunți despre un personaj istoric.

Haideți să vă dau un exemplu, să mă înțelegeți mai bine. Dumneavoastră credeți că Ion Gavrilă Ogoroanu, de exemplu, este un personaj pozitiv sau negativ?

Ion Gavrilă Ogoranu este un erou pentru mine, el s-a opus cu arma împotriva comunismului, prin acest lucru încălcând legea din perioada comunistă.

A ridicat arma și a împușcat comuniștii care lucrau în Securitate sau în structuri asociate. Este bun sau rău, vă întreb? Eu nu am de ce să mă delimitez de cineva când nu am legătură cu acea persoană”, a declarat Claudiu Târziu joi în direct la Realitatea Plus.

Târziu: “UDMR-ul ca formațiune etnică nu se justifică”

“Am spus că în opinia noastră, UDMR-ul ca formațiune etnică nu se justifică în contextul în care România este un exemplu european și aș zice și mondial de conviețuire între minorități și majoritate și libertatea de asociere politică este liberă și pentru cetățeni de alte etnii.

Noi avem pe listele noastre, candidați de etnie maghiară, nu ne lăudăm cu asta, ni se pare normalitate. Avem și romi și germani, avem și lipoveni, și tătari, avem de toate neamurile. De ce? Pentru că sunt români, trăim împreună aici și noi nu ne propunem să enclavizăm etniile. Nu știu de unde au apărut aceste catastrofe”, a adăugat copreședintele AUR.